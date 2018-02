AZ bijt zich verrassend stuk op VVV, punt Roda in Heerenveen

Door het gelijkspel tussen AZ en VVV kan het verschil tussen de Alkmaarders, die met 47 punten uit 23 duels derde staan, en Ajax zondag oplopen naar zeven punten. De Amsterdammers spelen thuis tegen FC Twente. VVV staat stevig in de middenmoot.

AZ maakte in de eerste helft het spel, terwijl VVV op de counter loerde. In de openingsfase kregen de Alkmaarders kansen via Wout Weghorst en Thomas Ouwejan en aan de andere kant zorgden Romeo Castelen en Lennart Thy voor gevaar.

Op slag van rust was de ploeg van coach John van den Brom het dichtst bij een doelpunt. Stijn Wuytens kopte namens AZ net naast uit een vrije trap.

In de tweede helft bleef AZ jagen op de openingstreffer en dook het een aantal keer op voor het doel van VVV. Zo schoot Weghorst net naast en moest doelman Lars Unnerstall in actie komen bij schoten van Mats Seuntjens.

Ook in het laatste kwartier had de thuisploeg moeite om een gaatje in de hechte defensie van de Limburgers te vinden en kwam het niet verder dan een aantal afstandsschoten. Unnerstall hield zijn doel schoon met reddingen op schoten van Ricardo van Rhijn en Alireza Jahanbakhsh.

Heerenveen-Roda

Heerenveen blijft negende door het teleurstellende gelijkspel tegen Roda in het eigen Abe Lenstra Stadion. De Limburgers nemen dankzij het punt de zestiende plek op de ranglijst over van FC Twente.

In de eerste helft had Heerenveen het betere van het spel. Al vroeg in de wedstrijd opende Martin Ödegaard bijna de score voor de Friezen, maar zijn schot werd gekeerd door doelman Hidde Jurjus.

Ook Reza Ghoochannejhad en Stijn Schaars kregen kansen op de openingstreffer voor Heerenveen, maar zij hadden het vizier niet op scherp staan. Tien minuten voor rust kwam Roda wel op voorsprong via Maecky Ngombo, die raak kopte uit een voorzet van Jorn Vancamp. Schaars schoot even later een vrije trap op de lat.

Na rust ging Heerenveen op zoek naar de gelijkmaker. Dat resulteerde in kansen voor Morten Thorsby en Michel Vlap, maar de Noorse middenvelder kopte net over en Vlap schoot net naast. Een kwartier voor tijd was het wel raak voor de ploeg van trainer Jurgen Streppel, toen Arber Zeneli koel afrondde na een fraaie actie.

Heerenveen kreeg in blessuretijd nog een flinke kans op de winnende treffer, maar de inzet van Thorsby ging net naast.

