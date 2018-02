Veerkrachtig PSV zet zegereeks voort op bezoek bij Sparta

De Spartanen namen al in de zesde minuut de leiding dan Kenneth Dougall, maar Steven Bergwijn hielp de Eindhovenaren aan de winst met treffers in de 41e en 56e minuut.

PSV had het niet makkelijk en stond met name in de slotfase behoorlijk onder druk in Rotterdam, maar de ploeg van trainer Phillip Cocu hield stand. Het was de tiende keer dit seizoen dat de koploper met één doelpunt verschil won.

Dankzij de winst op Het Kasteel komt PSV op 61 punten uit 23 wedstrijden, waarmee de voorsprong op concurrent Ajax tien punten is. De Amsterdammers spelen zondag om 12.30 uur nog thuis tegen FC Twente in de 23e speelronde.

Het Sparta van trainer Dick Advocaat leed een nieuwe nederlaag in de strijd tegen degradatie en staat met zestien punten nog altijd laatste in de Eredivisie.

Woedend

Australiër Dougall zette Sparta verrassend op voorsprong tegen PSV. Op aangeven van Paco van Moorsel kopte hij de bal in de uiterste hoek. De middenvelder had echter onbedoeld ook een rol in de gelijkmaker van PSV vlak voor het rustsignaal.

Dougall ging naar de grond na een duel met Mauro Junior, die de afwezige PSV-capain Marco van Ginkel verving, en zag vervolgens Bergwijn met een geplaatst schot scoren. Sparta-coach Advocaat was woedend omdat hij vond dat arbiter Bas Nijhuis had moeten fluiten voor een overtreding.

Na rust moest PSV zonder topscorer Hirving Lozano, die door een bovenbeenblessure niet verder kon en werd vervangen door Albert Gudmundsson, op weg naar een tweede treffer en die kwam er na zo'n tien minuten ook.

Luuk de Jong legde de bal met zijn hoofd panklaar voor Bergwijn, die voor zijn tweede doelpunt van de avond tekende. De achterstand was voor Sparta het sein om PSV onder druk te zetten.

Doelman Jeroen Zoet voorkwam in de slotfase dat Soufyan Ahannach gelijkmaakte en kwam goed weg toen Ragnar Ache de bal in kansrijke positie naast het doel werkte. Sparta was vaak te slordig om nog aanspraak te maken op een punt.

