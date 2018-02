Ontketende Aguero weer goud waard voor City, Kane beslist Spurs-Arsenal

Aguero was bij City-Leicester de grote man door liefst vier van de vijf goals voor zijn rekening te nemen, waarmee zijn competitietotaal op 25 kwam. Kevin De Bruyne eiste met drie assists ook weer eens een hoofdrol voor zich op.

De score werd in het Etihad Stadium geopend door Raheem Sterling, waarna Jamie Vardy nog gelijkmaakte. Na rust zorgde Aguero hoogstpersoonlijk voor de klinkende overwinning van City.

Bij Tottenham-Arsenal zorgde Kane, na een gezapige eerste helft, vlak na rust voor de winnende goal op het heilige gras van Wembley. Hij kopte de bal na een afgemeten voorzet van linksback Ben Davies knap tegendraads achter doelman Petr Cech en staat achter Aguero op 23 competitietreffers.

City is ongenaakbaar in de Premier League met 72 punten, gevolgd door Manchester United (56 punten), Tottenham (52), Liverpool (51), Chelsea (50) en Arsenal, dat 45 punten heeft en een Champions League-ticket steeds verder uit het zicht ziet verdwijnen.

Liverpool en Chelsea hebben nog een wedstrijd tegoed en spelen respectievelijk zondag en maandag tegen Southampton en West Bromwich Albion.

Swansea

Swansea, waar Mike van der Hoorn centraal in de defensie stond en Luciano Narsingh geen speelminuten kreeg, rekende door een laat doelpunt van Sung-Yueng Ki af met middenmoter Burnley: 1-0.

De 'Swans' verloren op 2 januari voor het laatst en pakten sindsdien elf punten in vijf wedstrijden. Ze zijn daarmee opgeklommen van de laatste naar de vijftiende plaats in de Premier League. De voorsprong op de onderste drie plaatsen is twee punten.

De confrontatie tussen oud-PSV'ers Erik Pieters en Davy Pröpper (Stoke City-Brighton) eindigde in 1-1. Stoke-middenvelder Charlie Adam had in de slotminuut de winnende treffer op zijn schoen, maar hij miste een strafschop. Bij Stoke, dat achttiende staat, bleven aanwinst Jürgen Locadia en doelman Tim Krul op de bank.

Verder gingen Patrick van Aanholt en Crystal Palace met 3-1 onderuit bij Everton en was West Ham United met 2-0 te sterk voor het Watford van basisspelers Daryl Janmaat en Marvin Zeegelaar. Alle vier de clubs bevinden zich in de middenmoot.

