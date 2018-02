Voormalig Manchester United-middenvelder Liam Miller (36) overleden

Eén van zijn oude clubs Hibernian FC maakte het nieuws vrijdag bekend via Twitter. "We zijn ontzettend bedroefd door het overlijden van Liam. Onze gedachten zijn op dit moment bij zijn vrienden en familie."

Ook Sunderland, waar Miller na zijn vertrek bij United drie jaar onder contract stond, en Leeds United betuigden vrijdagavond op sociale media hun medeleven aan de nabestaanden.

Miller begon zijn loopbaan in 2000 bij Celtic en vertrok in 2004 naar Manchester United, waar hij twee jaar onder contract stond. In totaal kwam Miller tot twintig officiële wedstrijden namens de 'Mancunians'.

Iers elftal

Naast Celtic, United, Hibernian, Sunderland en Leeds United behoorden ook het Deense Aarhus, Queens Park Rangers en het Australische Perth Glory tot de clubs waar Miller onder contract heeft gestaan.

De middenvelder dwong in 2004 voor het eerst een plekje af in het Ierse elftal en speelde in totaal 21 interlands, waaronder een oefenwedstrijd tegen het Nederlands elftal op 16 augustus 2006 in Dublin (0-4).

Miller kwam in meerdere EK en WK-kwalificatiewedstrijden in actie, maar stond nooit op een eindtoernooi met Ierland, dat in 2002 voor het laatst aan een WK meedeed.