KNVB wijst protest Roda JC tegen beslissing videoscheidsrechter af

De KNVB vroeg de internationale spelregelcommissie IFAB om advies. Volgens de IFAB zijn beslissingen van een scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden bindend, ook als de videoscheidsrechter foutief advies geeft.

"Verder blijkt volgens de IFAB uit het protocol duidelijk dat de rol van de Video Assistant Referee (VAR) is om de scheidsrechter te assisteren en dat de scheidsrechter de enige persoon is die een beslissing kan nemen", meldt de KNVB. "Tot slot benadrukt de IFAB dat bij een beslissing over een doelpunt-/geen doelpuntsituatie het besluit van de scheidsrechter bindend is."

Roda verloor vorige week donderdag in de kwartfinales van de KNVB-beker na strafschoppen van Willem II, nadat aanvaller Donis Avdijaj acht minuten voor het einde namens de bezoekers de winnende treffer gemaakt leek te hebben.

Handsbal

Het doelpunt werd afgekeurd op advies van videoscheidsrechter Jochem Kamphuis wegens een handsbal van Roda-verdediger Mikhail Rosheuvel.

Volgens Roda had arbiter Dennis Higler tijdens het balbezit van Willem II na de handsbal de videoscheidsrechter in moeten schakelen en niet pas nadat de ploeg uit Kerkrade de bal terugveroverde en scoorde.

De Limburgse club tekende dinsdag officieel protest aan tegen de beslissing bij de KNVB. De nummer zeventien van de Eredivisie overwoog een dag later om naar de rechter te stappen als de voetbalbond niets met het protest zou doen.

Willem II neemt het woensdag 28 februari in De Kuip op tegen Feyenoord in de halve finales van het bekertoernooi. AZ en FC Twente strijden op dezelfde dag in Alkmaar om de andere finaleplek.

Bekijk het programma en de uitslagen van de KNVB-beker