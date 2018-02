'Volledig toegewijde' Conte wil verbetering zien bij Chelsea in crisis

De regerend landskampioen in de Premier League leed in een week tijd twee zware competitienederlagenĀ tegen middenmoters Bournemouth (0-3) en Watford (4-1), maar dat is voor deĀ coach geen reden om op te geven.

"Ik heb er geen moment aan gedacht om deze club te verlaten", bezwoer de 48-jarige Conte tijdens zijn persconferentie vrijdag. "De club kan rekenen op de volledige toewijding van mijn spelers en mij."

In de huidige vormcrisis is Chelsea geen schim meer van de ploeg die vorig seizoen soeverein de titel pakte in Engeland, ziet ook de trainer op Stamford Bridge. "Iedereen weet dat de resultaten en het spel beter kunnen en moeten. Tegen Watford was het helemaal niks, maar we weten dat we beter zijn dan dat."

Verantwoordelijkheid

Op de vraag of de coach tijdens de dramatische wedstrijd tegen Watford afgelopen maandag in de steek werd gelaten door zijn spelers, antwoordde Conte mild. "We moeten altijd de verantwoordelijkheid delen. De slechte resultaten zijn toe te schrijven aan mij, de spelers en de club."

Door de recente nederlagen is Chelsea gezakt naar de vierde plaats in de Premier League. De achterstand op koploper Manchester City bedraagt negentien punten.

Maandagavond spelen de 'Blues' om 21.00 uur thuis tegen West Bromwich Albion.

Bekijk hier het programma en de stand in de Premier League.