Ten Hag hoopt op fitte Ziyech en Wöber tegen FC Twente

Ziyech werd afgelopen woensdag in de slotfase van het met 2-4 gewonnen uitduel met Roda JC uit voorzorg gewisseld, maar hij lijkt geen serieuze blessure opgelopen te hebben.

"We moesten Ziyech uit voorzorg wisselen. Ik hoop en verwacht dat hij zondag weer beschikbaar is", zei Ten Hag vrijdag in gesprek met Ajax TV.

Wöber reisde helemaal niet met zijn ploeggenoten af naar Kerkrade vanwege een enkelblessure, maar ook die valt op het eerste oog mee.

"Het is afwachten hoe zich dat ontwikkelt, maar ook voor hem heb ik goede hoop dat hij erbij kan zijn", aldus Ten Hag. "Maar we moeten dus afwachten hoe dat uitpakt."

Bij FC Twente zijn de personele problemen een stuk groter. De Tukkers moeten het sowieso stellen zonder Oussama Assaidi, Mounir El Hamdaoui, Stefan Thesker en Cristian Cuevas, terwijl Adam Maher en Fredrik Jensen nog twijfelgevallen zijn.

Overleven

Ten Hag waakt desondanks voor onderschatting en eist dan ook honderd procent scherpte van zijn manschappen.

"FC Twente is net als Roda JC een ploeg die in de onderste regionen staat. Het is cliché, maar elk punt is er voor hen één. Zij spelen om te overleven. Daar moeten wij ons op instellen. Wij gaan voor de titel, dan moet je elke wedstrijd winnen. We moeten heel goed geconcentreerd zijn om zulke tegenstanders van het lijf te houden."

Ten Hag voelt zich daarin gesterkt door de eerdere resultaten van Ajax dit seizoen tegen FC Twente. Onder leiding van zijn voorganger Marcel Keizer kwamen de Amsterdammers in de Grolsch Veste in competitieverband niet verder dan een 3-3 gelijkspel en in de achtste finales van de KNVB-beker werd er zelfs na strafschoppen verloren.

"De eerste wedstrijd heb ik gezien, de bekerwedstrijd maar half. Ik zag een heel strijdbaar FC Twente, daar moeten we klaar voor zijn. We mogen het niet nog een keer laten gebeuren."

Ajax bezet na 22 speelrondes de tweede plaats in de Eredivisie, met zeven punten achterstand op koploper PSV, dat zaterdag op bezoek gaat bij Sparta Rotterdam.

Ajax-FC Twente begint zondag om 12.30 uur in de Johan Cruijff Arena en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

