Van Bronckhorst ziet Van Persie vooralsnog als ideale invaller

Van Persie kwam tegen de Groningers in de 77e minuut binnen de lijnen en liet De Kuip een minuut later ontploffen door een fraaie actie te bekronen met een schot in de verre hoek.

"De roep om Robin en wat goed voor hem is strookt niet altijd. Hij is eigenlijk pas net gestart met de voorbereiding", zegt Van Bronckhorst vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Vitesse.

"Hij zit pas in de derde week van de voorbereiding. Aan het eind van de wedstrijd ontstaat meer ruimte voor hem, dat is ideaal. Robin is blij als hij een kwartier krijgt en dat straalt hij ook uit. Het is nu zaak om verder te trainen, zodat hij het langer volhoudt."

De 34-jarige Van Persie keerde tijdens de winterse transferperiode na bijna veertien jaar terug bij Feyenoord. De 102-voudig international kwam tegen FC Utrecht, ADO Den Haag, VVV-Venlo en dus FC Groningen als invaller binnen de lijnen.

Larsson

Tijdens Feyenoord-FC Groningen viel aanvaller Sam Larsson al snel geblesseerd uit en Van Bronckhorst vreest dat hij de Zweed, die werd vervangen door Bilal Basa├žikoglu, een tijdje kwijt is.

"Hij is vandaag thuisgebleven en het ziet er niet goed uit", aldus de 43-jarige Rotterdammer. "Maar mijn gevoel bij Bilal is goed. Hij is goed ingevallen."

In tegenstelling tot Van Persie begon de na maanden herstelde Jan-Arie van der Heijden tegen FC Groningen in de basis. Eric Botteghin, die ook weer fit is, zat op de bank.

"Jan-Arie is belangrijk voor ons", verklaart Van Bronckhorst. "Zowel verdedigend als met zijn goede linkerbeen. Vandaar dat ik hem opstelde. Botteghin zit op hetzelfde niveau, maar ik ben tevreden over Van Beek."

De Feyenoord-coach verwacht zondag om 14.30 uur een gemotiveerd Vitesse in de Gelredome. "Ze zijn goed begonnen aan het seizoen, maar ook bij hen heeft Europees voetbal invloed gehad. Na het verlies tegen ADO willen ze er zondag staan."

Live op de hoogte blijven van al het nieuws uit de Eredivisie? Download de NUsport-app

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie