Bestrafte Mahrez traint na afgeketste transfer weer mee bij Leicester

De 26-jarige Algerijnse aanvaller zou van zijn werkgever wel een boete van bijna 275.000 euro (twee weeksalarissen) hebben gekregen omdat hij de afgelopen negen dagen niet op de club te vinden was.

Mahrez zag op 31 januari op de slotdag van de winterse transfermarkt een overgang naar Manchester City op het allerlaatste moment in het water vallen.

De huidige koploper van de Premier League had naar verluidt zo'n zeventig miljoen euro plus een speler over voor Mahrez, maar Leicester City verlangde liefst 108 miljoen euro voor één van zijn sterkhouders.

Mahrez werd de voorbije jaren meerdere malen in verband gebracht met een vertrek bij Leicester City, maar de 'Foxes' weigerden telkens weer daaraan mee te werken.

Etihad Stadium

Uitgerekend Manchester City en Leicester City staan zaterdag tegenover elkaar in het Etihad Stadium. Manager Claude Puel liet donderdag op zijn persconferentie al weten dat hij Mahrez buiten zijn wedstrijdselectie houdt.

"Ik hoop dat Riyad zijn hoofd kan vrijmaken en terug kan komen. Hij is een fantastische speler die van voetbal houdt. Tijd dat hij weer de bal aanraakt", zei Puel.

Mahrez werd nadat hij in het seizoen 2015/2016 verrassend de landstitel met Leicester City had veroverd uitgeroepen tot beste speler in Engeland.

De Afrikaan was ook nu weer aan een sterke jaargang bezig. In 27 officiële duels maakte hij negen doelpunten en leverde hij negen assists.

Mahrez heeft bij Leicester City nog een contract tot de zomer van 2020, maar hij zou van de directie de garantie willen hebben dat ze hem over een half jaar wel laten gaan.

