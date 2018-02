Barcelona bereikt bekerfinale, treffer Clasie en zege baten Brugge niet

Bij Valencia-Barcelona opende Philippe Coutinho met zijn eerste treffer in het rood-blauw de score in het Estadio Mestalla. De Braziliaan deed dat op aageven van Luis Suarez. De Uruguayaan leverde ook de assist bij de tweede Catalaanse treffer van Ivan Rakitic, die daarmee de eindstand van de return op 0-2 bepaalde.

Jasper Cillessen speelde, zoals gebruikelijk in het bekertoernooi, de gehele wedstrijd. De Nederlandse keeper voorkwam bij een 0-1 tussenstand met een cruciale redding de gelijkmaker van Valencia door met zijn voet José Luis Gaya het scoren te beletten.

Vorige week donderdag hadden de Catalanen in Camp Nou al met 1-0 gewonnen van Valencia in de heenwedstrijd. In de finale van het Spaanse bekertoernooi, die op 21 april gespeeld wordt, is Sevilla de tegenstander. De Andalusiërs waren over twee wedstrijden te sterk voor CD Leganes.

Barcelona bereikte voor de veertigste keer in de clubhistorie de nationale bekerfinale. 'Barça' won de laatste drie seizoenen de Copa del Rey in Spanje. De laatste keer dat de beker niet mee terug naar Catalonië ging was in 2014, toen Real Madrid in de finale te sterk was.

Brugge

Clasie moest zich in het Jan Breydelstadion tevredenstellen met een reservebeurt. De debuterende doelman Kenneth Vermeer en aanvoerder Ruud Vormer stonden wel in de basis bij Brugge, dat een 4-1 nederlaag moest wegpoetsen.

De voormalig middenvelder van Feyenoord en Southampton kwam halverwege de tweede helft in het veld en zorgde in de 75e minuut voor de 3-2. Dat bleek ook de eindstand.

Orlando Sa had Standard al in de vierde minuut op voorsprong gezet, mede doordat Vermeer zich verkeek op een scherp genomen hoekschop. Hans Vanaken en Abdoulay Diaby brachten Club echter weer op voorsprong.

Renaud Emond maakte na 71 minuten spelen weer gelijk, waarna Clasie zijn ploeg alsnog de zege schonk. Voldoende voor een plek in de finale was het echter niet.

Standard neemt het op 17 maart in de finale van de Croky Cup op tegen Racing Genk, dat over twee wedstrijden KV Kortrijk de baas was.