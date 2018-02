Van Persie ziet droom uitkomen met recordtreffer in De Kuip

De 34-jarige Van Persie nam de derde treffer voor zijn rekening door de bal fraai mee te nemen en doelman Sergio Padt met een gekruld schot in de verre hoek te passeren.

"Van zulke scenario's droom je, dat het dan uitkomt is natuurlijk mooi", aldus Van Persie na afloop tegen FOX Sports. "Je hoopt stiekem dat het zo gaat en als dat dan gebeurt, is dat geweldig."

De teruggekeerde aanvaller mocht donderdag een dik kwartier voor tijd invallen van trainer Giovanni van Bronckhorst en ligt daarmee naar eigen zeggen goed op schema.

"Ik ben er een paar maanden uit geweest en nu weer twee weken aan het trainen. Het gaat prima zo, vandaag was weer ietsje langer. Stapje voor stapje gaan we het uitbreiden."

Record

Van Persie vestigde met zijn doelpunt in de 78e minuut tevens een opvallend record in de Nederlandse competitie. Tussen zijn treffer tegen Groningen van donderdag en zijn vorige Eredivisietreffer, op 7 december 2003 tegen ADO Den Haag, zat maar liefst 14 jaar en 63 dagen.

Dat is de langste periode tussen twee treffers van een speler in de Eredivisie ooit. Het record stond op naam van Bert Zuurman, die in 1991 voor Groningen scoorde en daarna pas in 2003 weer voor Zwolle. Daar zat 11 jaar en 349 dagen tussen.

Trainer Van Bronckhorst was lovend over de aanvaller. "Dit is puur genieten. Ik heb lang met hem samengespeeld en maak hem nu mee als trainer. Dit doelpunt tekent de voetballer die hij is", zei de coach.

Voor Van Bronckhorst, die te spreken was over de tweede helft, was verdediger St. Juste echter de man van de wedstrijd. "Hij speelde met name in de tweede helft fantastisch. Hij had last van zijn ribben, maar dit toont zijn karakter en dat heb ik hem ook verteld. Ik heb genoten van mijn spelers én van het publiek."

Door de zege kwam Feyenoord in punten weer gelijk met PEC en liet het de Zwollenaren op doelsaldo achter zich.

