Feyenoord mede dankzij eerste treffer Van Persie langs FC Groningen

Jens Toornstra opende de score voor de thuisploeg. De middenvelder volleerde raak uit een voorzet van Bilal Basaçikoglu, die in de eerste helft al de geblesseerde Sam Larsson verving. Jeremiah St. Juste verdubbelde de voorsprong, waarna Van Persie De Kuip in extase bracht met zijn eerste Eredivisietreffer sinds 7 december 2003.

Jan-Arie van der Heijden had voor het eerst in bijna vijf maanden weer een basisplaats bij de Rotterdammers. De verdediger maakte na maanden zijn rentree in een Eredivisieduel, na hersteld te zijn van de kuitblessure die hij op 26 september opliep in de warming-up van de Champions League-wedstrijd tegen Napoli.

Ondanks de terugkeer van Van der Heijden mocht Feyenoord zich gelukkig prijzen dat het niet na drie minuten al op achterstand stond. Yoëll van Nieff zag een mooie vrije trap van een meter of 25 op de lat boven Brad Jones uiteen spatten, waarna Mike te Wierik de rebound niet kon benutten.

De eerste grote kans van Feyenoord kwam na achttien minuten op naam van Toornstra, die een volley recht op Sergio Padt afvuurde. De Groningen-keeper kon de bal met moeite wegstompen. Even later moest Larsson de strijd staken met een hamstringblessure en werd hij vervangen door Basaçikoglu.

Toornstra

In het restant van de eerste helft was het voetbal van abominabel niveau, maar kort voor rust drong Feyenoord toch weer wat aan. Een voorzet van Steven Berghuis werd gevaarlijk dicht naast het eigen doel gekopt door Te Wierik en Padt tikte een schot van Toornstra nipt over. Niemand kon echter voorkomen dat 0-0 de ruststand was.

Na de onderbreking tapte Feyenoord echter uit een ander vaatje. Padt keerde na een paar seconden nog een kopbal van Nicolai Jörgensen, maar was zeven minuten later toch geklopt. Basaçikoglu haalde de achterlijn en liet een hoge voorzet los, die door Toornstra in de lange hoek werd gevolleerd. Het was de zesde treffer van dit seizoen voor de middenvelder, allemaal gemaakt in De Kuip.

Feyenoord leek bevrijd na de openingstreffer. Berghuis pegelde na een karakteristieke actie naast en St. Juste schoot na terugleggen van Jörgensen van dichtbij hoog over. Ondanks het inbrengen van Lars Veldwijk bij Groningen bleef Feyenoord de betere kansen krijgen. Zo schoot Berghuis op de voeten van Padt en treuzelde Toornstra te lang om zijn tweede te maken na een pass van Basaçikoglu.

Van Persie

De tweede Rotterdamse goal viel uiteindelijk twintig minuten voor tijd. Rechtsback St. Juste werd het strafschopgebied ingestuurd door Berghuis en schoot door de benen van Padt raak. Feyenoord speelde een gewonnen wedstrijd, wat Van Bronckhorst de gelegenheid gaf om Van Persie weer te laten invallen.

Dat bleek een goede zet, want de 34-jarige aanvaller had slechts een minuut nodig om zijn eerste treffer sinds zijn terugkeer te laten aantekenen. Hij tikte zich subtiel langs een Groningen-verdediger en krulde de bal fraai in de verre hoek. Het was de eerste goal in de Eredivisie voor Van Persie in ruim veertien jaar.

Door de zege komt Feyenoord in punten weer gelijk met PEC en laat het de Zwollenaren op doelsaldo achter zich. Groningen blijft op de dertiende plek onderin de middenmoot bungelen.

Bekijk hier de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie