NEC herstelt zich tegen Jong PSV van nederlaag tegen Emmen

Ferdi Kadioglu opende in stadion De Goffert de score De jonge aanvaller promoveerde in de slotfase van de eerste helft een schot van Sven Braken tot doelpunt. In blessuretijd gooide Arnaut Groeneveld het duel in het slot. De aanvaller prikte de bal in de verre hoek binnen.

Jong PSV, dat grotendeels aantrad zonder spelers van de A-selectie, beëindigde het duel met tien man. Verdediger Dirk Abels werd vlak voor tijd uit het veld gestuurd na een onbehouwen overtreding.

Door de zege komt NEC weer aan kop in de Jupiler League. De Nijmegenaren hebben 49 punten. Jong Ajax volgt op een punt, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Jong PSV is vijfde met 40 punten.

