Voormalig Ajax-trainer en Deense bondscoach Olsen (68) met pensioen

"Ik ben 68, ik wil geen trainer meer zijn", zegt de 68-jarige Olsen donderdag in een interview met het Duitse Bild. "Na meer dan veertig jaar in de voetbalwereld is het nu tijd voor andere dingen."

Olsen sloot in 1989 zijn actieve loopbaan als voetballer af bij 1. FC Köln, waarna hij zijn trainerscarrière in eigen land begon bij Bröndby. Via Keulen kwam hij in de zomer van 1997 terecht bij Ajax, waar hij de naar FC Barcelona vertrokken Louis van Gaal opvolgde.

Hoewel hij in zijn eerste seizoen meteen de nationale dubbel pakte met de ongenaakbare Amsterdammers, werd hij mede door tegenwerking van Frank en Ronald de Boer in december 1998 op straat gezet.

In 2000 ging Olsen aan de slag als bondscoach van zijn land. De 102-voudig international zou die functie vijftien jaar lang bekleden en loodste Denemarken naar de WK's van 2002 en 2010 en de EK's van 2004 en 2012. Nadat hij zich niet wist te kwalificeren voor het EK van 2016, kondigde hij zijn vertrek aan bij de bond DBU.

Ruim twee jaar later heeft Olsen besloten dat zijn leven als trainer erop zit. "Jarenlang ben ik vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week met voetbal bezig geweest. Dat is nu voorbij, ik ben met pensioen."