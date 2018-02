Ten Hag lyrisch over 'uitstekende patron' Ziyech na winst in Kerkrade

"Ziyech speelde uitstekend. Hij was de patron in het veld, liet het spel lopen, was erbij in de eindfase en maakte een geweldig doelpunt. Echt prima gespeeld", aldus Ten Hag in het Parkstad Limburg Stadion tegen FOX Sports over zijn middenvelder.

Ziyech was zondag na de gewonnen thuiswedstrijd tegen NAC Breda (3-1) nog de gebeten hond. De middenvelder werd gedurende het thuisduel uitgefloten en maakte na zijn doelpunt in blessuretijd handgebaartjes richting het publiek, wat hem op de nodige kritiek kwam te staan.

Tegen Roda was Ziyech opnieuw met een doelpunt belangrijk voor Ajax, ditmaal met een raak afstandsschot in de bovenhoek na 24 minuten. Ten Hag vindt dat het fraaie doelpunt van Ziyech een voorbeeld moet zijn voor de rest van Ajax.

"Soms zijn we te geforceerd op zoek naar een treffer en vergeten we elkaar beter in stelling te brengen. Ziyech maakte de juiste afweging door vanaf de tweede lijn op doel te schieten."

Venijn

Ziyech besloot in Kerkrade niet te juichen en dus stond hij na zijn treffer stil met zijn armen over elkaar. De dertienvoudig international van Marokko gaf na afloop toe dat in zijn fraaie schot de nodige frustratie zat van een hectische week.

"Er zat inderdaad wel wat venijn in", zei Ziyech bij FOX Sports. "Iedereen weet wat er afgelopen week is gebeurd. Ik heb mijn best gedaan en het was een geslaagde avond. Ik vond het niet nodig om te juichen."

Ajax kijkt ondanks de zege nog steeds tegen een achterstand van zeven punten aan op koploper PSV, dat woensdagavond met 1-0 won van Excelsior. Ajax vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie