NAC vernedert tiental Heracles, Willem II zet VVV-Venlo simpel opzij

NAC kende een droomstart in het Rat Verlegh Stadion, want na vier minuten stond het al 1-0 door een treffer van Rai Vloet. De voorsprong duurde precies negen minuten. Vincent Vermeij tikte binnen na een strakke voorzet van Roland Baas, die al na tien minuten het veld in was gekomen voor de ogenschijnlijk zwaargeblesseerde Jeff Hardeveld.

NAC herstelde zich snel van de gelijkmaker door na achttien minuten weer op voorsprong te komen via Thierry Ambrose, die na een scrimmage voor het doel van Bram Castro kon binnenschieten. Vijf minuten na rust vergrootte Manu Garcia de marge naar twee na een zeer knappe individuele actie.

In de laatste tien minuten werd het nog veel erger voor Heracles, dat het laatste kwartier met tien man speelde na de tweede gele kaart voor Tim Breukers. Mitchell te Vrede, die in de winterse transferperiode een contract tot medio 2019 tekende bij NAC, schoot na 78 minuten in volledig vrijstaande positie binnen en Mounir El Allouchi en Umar Sadiq maakten de vernedering van Heracles compleet.

NAC profiteerde met de overtuigende zege van de 4-0 nederlaag die FC Twente eerder op woensdagavond leed tegen AZ. De ploeg van trainer Stijn Vreven heeft nu negentien punten en staat vijftiende. Heracles heeft vijf punten meer en staat twaalfde.

Willem II-VVV

Willem II boekte een vrij eenvoudige overwinning op VVV. De ploeg van trainer Erwin van de Looi maakte zo een einde aan een reeks van zeven competitiewedstrijden zonder zege en staat nu met twintig punten op de veertiende plek. VVV heeft negen punten meer en staat negende.

De wedstrijd in Tilburg werd in een tijdsbestek van tien minuten beslist. Bartholomew Ogbeche schoot een minuut voor rust binnen na een bijzondere scrimmage en na 49 minuten bracht Ben Rienstra het verschil naar twee met een laag afstandsschot.

Vier minuten later werd het zelfs 3-0 en net als bij de openingstreffer ging er een scrimmage aan vooraf. Castro kreeg de bal niet klem na een corner en hoopte tevergeefs op een vrije trap, waarna de Belg Jordy Croux via het hoofd van een Willem II-verdediger raak schoot.

Van de Looi maakte van de slotfase nog gebruik om Eyong Enoh te laten debuteren voor Willem II. De oud-Ajacied, die in januari werd gehaald, kwam na 87 minuten het veld in voor Ogbeche en maakte zodoende zijn rentree in de Eredivisie.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie