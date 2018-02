Spurs winnen replay in FA Cup, Sevilla naar finale Copa del Rey

Dan Butler opende halverwege de eerste helft met een eigen doelpunt de score voor Tottenham tegen Newport County. Acht minuten later verdubbelde Erik Lamela de marge. Vorm, die ook de aanvoerdersband droeg, hield zijn doel schoon.

De Spurs moesten een replay spelen omdat het zich anderhalve week geleden blameerde tegen Newport County, dat uitkomt in de League Two. Toen bleef de ploeg van manager Mauricio Pochettino in Wales steken op 1-1.

Tottenham is de laatste ploeg die de laatste zestien bereikt in de FA Cup. In de achtste finales is League One-club Rochdale, dat dinsdag Milwall na een replay uitschakelde, de tegenstander.

Dinsdag plaatsten ook Swansea City (8-1 tegen Notts County) en Huddersfield Town (1-4 na verlenging tegen Birmingham City) zich in een replay voor de achtste finales.

Sevilla

In de Spaanse beker is Sevilla de eerste finalist. De formatie van coach Vincenzo Montella won de return tegen Leganes met 2-0 nadat de heenwedstrijd vorige week in 1-1 eindigde.

Joaquin Correa opende na een kwartier spelen de score in het eigen Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Franco Vazquez zorgde vlak voor tijd voor de beslissing.

In de eindstrijd speelt Sevilla tegen de winnaar van de ontmoeting tussen FC Barcelona en Valencia. Het elftal van trainer Ernesto Valverde verdedigt in Valencia een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd.

De finale van de Copa del Rey wordt op 21 april gespeeld in Madrid.

Memphis

In de Franse beker bereikten Memphis Depay en Kenny Tete de kwartfinales met Olympique Lyon. De Zuid-Franse ploeg was uit met 1-2 te sterk voor Montpellier.

Maxwel Cornet bracht Lyon na een klein kwartier op voorsprong, maar nog geen tien minuten later maakte Jonathan Ikone gelijk. Nabil Fekir zorgde kort daarna uit een penalty voor de winnende treffer.

Memphis speelde tot zes minuten voor tijd mee bij Lyon, waar Tete de negentig minuten vol maakte.

Eerder plaatsten onder meer Paris Saint-Germain (1-4 bij FC Sochaux) en Olympique Marseille (0-9 bij Bourg Peronnas) zich voor de laatste acht in de Coupe de France.

Wolfsburg

In de Duitse beker viel het doek voor VfL Wolfsburg. De 'Wölfe' gingen in de kwartfinales met 1-0 onderuit bij Schalke 04. Guido Burgstaller maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Bij Wolfsburg deed Jeffrey Bruma de hele wedstrijd mee en bleef Paul Verhaegh op de bank. Riechedly Bazoer behoorde niet tot de selectie van de bezoekers.

Jetro Willems schaarde zich met Eintracht Frankfurt wel bij de laatste vier in de DFB Pokal. De linksback won met zijn ploeg in de eigen Commerzbank-Arena met 3-0 van FSV Mainz 05, waar Nigel de Jong negentig minuten in actie kwam.

Bayern München (0-6 tegen SC Paderborn) en Bayer Leverkusen (4-2 na verlenging tegen Werder Bremen) plaatsten zich dinsdag voor de halve finales. Bij Bayern was Arjen Robben tweemaal trefzeker.