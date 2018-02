Ajax blijft in spoor van PSV dankzij doelpuntrijke zege bij Roda JC

Ajax had de zege te danken aan doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar (twee keer), Donny van de Beek en Hakim Ziyech. Namens Roda JC waren Simon Gustafson en Jorn Vancamp trefzeker.

Ajax verkleinde door de overwinning het gat met PSV tot zeven punten. De Eindhovenaren waren eerder op de avond in eigen huis nipt met 1-0 te sterk voor Excelsior.

Roda JC bivakkeert nog altijd in de onderste regionen. De Limburgers bezetten na 22 speelrondes de zeventiende en voorlaatste plaats, met slechts twee punten voorsprong op hekkensluiter Sparta Rotterdam.

Kristensen

Zonder de geschorste Matthijs de Ligt en met de debuterende Rasmus Kristensen begon Ajax zwak aan de wedstrijd tegen Roda JC. Al na twee minuten kwamen de bezoekers op achterstand doordat Gustafson simpel binnen kon tikken na miscommunicatie tussen André Onana en Joël Veltman bij een voorzet van Mikhail Rosheuvel.

Ajax liet zich echter niet van de wijs brengen en bracht de stand een kleine tien minuten later alweer in evenwicht. Nicolas Tagliafico werd aan de linkerkant van het veld bediend door Justin Kluivert en vond op zijn beurt de geheel vrijstaande Van de Beek, voor wie het een koud kunstje was om de 1-1 aan te tekenen.

Ajax nam daarna het heft in handen, waardoor het wachten was op de 1-2. Die viel al in de 24e minuut en nam Ziyech voor zijn rekening.

De afgelopen zondag in het thuisduel met NAC Breda (3-1) door de eigen fans uitgefloten middenvelder speelde zijn directe tegenstander uit en knalde de bal vanaf zo'n dertig meter kiezelhard achter de kansloze Hidde Jurjus.

Wereldredding

Ajax had vanaf dat moment de touwtjes stevig in handen, maar mocht nog wel van geluk spreken dat Onana een minuut voor rust een wereldredding in huis had op een geplaatst schot vanaf de rand van het strafschopgebied van Tsiy William Ndenge.

Ajax controleerde ook in de tweede helft de wedstrijd, maar kansen bleven lange tijd uit, waardoor de bal voor Roda JC maar één keer goed hoefde te vallen, maar ook de thuisclub slaagde er niet echt in een vuist te maken.

Huntelaar leek het duel in de 74e minuut in het slot te gooien door een zelf opgestarte aanval succesvol af te ronden, maar door een fout van Frenkie de Jong en de daaropvolgende goal van Vancamp werd het toch nog een spannende slotfase in het Parkstad Limburg Stadion.

Heel lang was dat echter niet het geval omdat Huntelaar met zijn tweede doelpunt van de avond op aangeven van Tagliafico de drie punten definitief veiligstelde en daarmee Ajax nog in de race hield voor de landstitel.

