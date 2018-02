AZ boekt ruime zege bij tiental Twente, FC Utrecht op valreep langs Sparta

AZ kwam al na tien minuten op voorsprong in Enschede door een benutte penalty van Alireza Jahanbakhsh. De aanvaller mocht aanleggen vanaf elf meter nadat Haris Vuckic Guus Til neerlegde in het strafschopgebied.

Twente, dat in de tweede helft nog een bal van de doellijn gehaald zag worden, eindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor Cristian Cuevas. De 22-jarige Chileen ging op de voet staan van Van Overeem en kreeg zijn tweede gele kaart. Ook trainer Gertjan Verbeek moest even later vertrekken vanwege commentaar op de leiding.

Met tien man slaagde Twente er niet meer in om de gelijkmaker te forceren en de thuisploeg kreeg in de laatste vijf minuten zelfs nog drie treffers om de oren.

In de 89e minuut schoot de door Jahanbakhsh weggestuurde Weghorst de bal achter Joël Drommel en twee minuten later trof de spits opnieuw doel met een schot in de kruising. Het slotakkoord was in de laatste seconden voor Jahanbakhsh, die op aangeven van Seuntjes voor de vierde Alkmaarse treffer tekende.

Door de zege komt AZ op 46 punten, goed voor de derde plek op de ranglijst. Nummer twee Ajax heeft er twee meer, maar komt woensdagavond nog in actie tegen Roda JC. Twente, dat voor de zesde keer op rij zonder zege bleef in de Eredivisie, blijft op de vijfttiende plek staan.

FC Utrecht

FC Utrecht was met veel moeite te sterk voor Sparta dankzij een laat doelpunt van Lukas Görtler. De spits werkte vijf minuten voor tijd een voorzet van Zakaria Labyad achter doelman Jannik Hut.

Met die treffer voorkwam Görtler dat Utrecht al voor de vijfde keer op rij gelijkspeelde. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong hield de laatste weken ook maar een punt over aan de duels met Excelsior (2-2), Ajax (0-0), Feyenoord (1-1) en AZ (1-1).

Utrecht, dat tegen Sparta zodoende de eerste zege van 2018 boekte, komt op 35 punten en neemt voorlopig de zesde plek over van Vitesse. De Arnhemmers spelen donderdagavond nog een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.

Hekkensluiter Sparta, dat afgelopen zondag tegen Willem II nog de eerste drie punten pakte onder leiding van trainer Dick Advocaat, blijft door de late nederlaag op vijftien punten steken.

