PSV vestigt clubrecord met benauwde thuiszege op Excelsior

PSV boekte alweer de 22e thuiszege in de Eredivisie op een rij en deed zodoende de topprestatie uit 1986 en 1987, toen de Brabanders onder leiding van Guus Hiddink tot 21 achtereenvolgende overwinningen kwamen, uit de boeken.

PSV had de driepunter tegen Excelsior te danken aan een doelpunt van Hirving Lozano in de zeventiende minuut van de wedstrijd.

De voorsprong op naaste achtervolger Ajax bedraagt nog steeds zeven punten. De Amsterdammers maakten later op woensdagavond geen fout in de uitwedstrijd tegen Roda JC (2-4).

Excelsior kon zich de nederlaag in Eindhoven permitteren. De Rotterdammers bezetten na 22 speelrondes keurig de elfde plaats op de ranglijst.

Lat

PSV begon redelijk aan het duel met Excelsior en kreeg in de eerste vijf minuten ook al twee aardige schietkansen, maar de poging van Joshua Brenet vloog net naast het doel van doelman Theo Zwarthoed en de inzet van Lozano werd op het laatste moment geblokt.

De eerste echt grote mogelijkheid was in de zevende minuut echter voor Excelsior en had ook de 0-1 op moeten leveren, ware het niet dat Mike van Duinen na een schitterende aanval via de benen van Nicolas Isimat-Mirin de bovenkant van de lat teisterde.

PSV sloeg tien minuten later wel toe en ook dat was een combinatie uit het boekje. Santiago Arias vond op de rand van het strafschopgebied Luuk de Jong, die op zijn beurt Lozano met een hakje achter het standbeen langs bediende en de Mexicaan schoot alweer zijn dertiende treffer van het seizoen binnen waarmee hij nu alleen topscorer in Nederland is.

Afgekeurd

PSV had daarna de touwtjes stevig in handen en het was dan ook wachten totdat de 2-0 zou vallen. Steven Bergwijn en De Jong hadden daar verantwoordelijk voor kunnen zijn, maar eerstgenoemde zag zijn kopbal van de lijn worden gehaald en laatstgenoemde stuitte van dichtbij op Zwarthoed.

Excelsior mocht daardoor in de tweede helft lang blijven hopen op een stunt, maar de bezoekers slaagden er niet echt in gevaarlijk op te doemen voor de ogen van keeper Jeroen Zoet.

PSV bleef ondertussen maar de kansen missen, ook al omdat De Jong na een voortreffelijke voorzet van Bart Ramselaar recht in de handen van Zwarthoed kopte en Bergwijn zijn vlammende knal gekeerd zag worden door diezelfde Zwarthoed.

Excelsior presenteerde er desondanks niet de rekening voor, al hadden de Kralingers nog wel de pech dat een goal van Stanley Elbers, weliswaar terecht, vlak voor tijd werd afgekeurd door scheidsrechter Allard Lindhout vanwege een handsbal.

