PSV met Mauro Junior als vervanger van Van Ginkel tegen Excelsior

Van Ginkel kampt met knieklachten en trainer Phillip Cocu wil geen risico nemen met zijn aanvoerder.

Mauro Junior verscheen vorige week in het met 2-0 verloren bekerduel met Feyenoord ook al in plaats van Van Ginkel aan de aftrap en maakte toen in De Kuip een sterke indruk.

PSV treedt tegen Excelsior verder met dezelfde namen aan als zaterdag tegen PEC Zwolle (4-0 winst), wat dus betekent dat onder anderen Bart Ramselaar en Steven Bergwijn opnieuw het vertrouwen krijgen.

Clubrecord

PSV vestigt bij een zege op Excelsior een clubrecord. De Eindhovenaren hebben in dat geval maar liefst 22 thuiswedstrijden op een rij in een overwinning omgezet.

PSV is na 21 speelrondes de trotse koploper in de Eredivisie en heeft een comfortabele voorsprong van zeven punten op runner-up Ajax, dat later op de avond op bezoek gaat bij Roda JC.

Excelsior is eveneens aan een goed seizoen bezig en is terug te vinden op de keurige elfde plaats op de ranglijst.

PSV-Excelsior start om 18.30 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

Opstelling PSV: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet; Hendrix, Ramselaar, Mauro Junior; Lozano, De Jong en Bergwijn.

Opstelling Excelsior: Zwarthoed; Karami, Mattheij, Faes, Haspolat; Fortes, Messaoud, Faik; Elbers, Van Duinen en Bruins.

