Van Bronckhorst overweegt wijzigingen in Feyenoord-defensie

Op bezoek bij VVV-Venlo ging de regerend landskampioen zondag met 1-0 onderuit en dat betekent dat Feyenoord, de nummer vijf van de Eredivisie, in de laatste vier competitieduels slechts eenmaal won.

"Als je kijkt naar de manier waarop we de goal tegenkregen tegen VVV, dan zie je dat we niet goed stonden. Als het moment daar is dat ik vind dat we het elftal moeten veranderen, zal ik dat doen", zei Van Bronckhorst vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met FC Groningen van donderdag.

"Ik zoek altijd naar de balans, wanneer spelers klaar zijn om te wisselen. In die fase zit ik nu. Met de spelers die zondag niet hebben gespeeld, hebben we scherp getraind. Voor morgen zijn de spelers die terugkeren een optie."

Met "de spelers die terugkeren" doelde Van Bronckhorst dus onder anderen op Botteghin en van der Heijden, die vorig seizoen centraal achterin speelden en maanden aan de kant stonden met een blessure.

Zowel Botteghin als Van der Heijden is tegen FC Groningen fit genoeg om eventueel te starten. In de laatste weken vormden Sven van Beek en Renato Tapia het centrale duo.

Kritiek

De 43-jarige Van Bronckhorst beseft dat de druk op hem wat toeneemt nu de resultaten van Feyenoord tegenvallen. Bovendien kreeg hij flinke kritiek op zijn keuze om Robin van Persie tegen VVV in te laten vallen ten koste van Nicolai Jörgensen.

"Natuurlijk had ik nu anders gewisseld, maar dat is makkelijk achteraf. Het gaat om het gevoel dat je tijdens de wedstrijd hebt en hoe spelers in de wedstrijd zitten. Sam Larsson zat totaal niet in de wedstrijd en voor Nicolai gold hetzelfde. Hij heeft geen kans gehad. Het waren normale wissels, maar als het niet goed uitpakt, weet je dat er kritiek komt."

De trainer heeft desondanks vertrouwen in een goed resultaat tegen FC Groningen. "Als het resultaat slecht is, weet je dat er kritiek komt. Met name de start tegen VVV was niet goed. Dat willen we morgen niet, maar het zal thuis makkelijker zijn dan in Venlo", aldus de Rotterdammer.

De wedstrijd tussen Feyenoord en nummer dertien FC Groningen, dat eveneens bezig is aan een teleurstellend seizoen, begint donderdag om 20.45 uur in De Kuip. Het is de laatste wedstrijd van speelronde 22 in de Eredivisie.

