KNVB schorst Vitesse-spits Matavz definitief voor vier duels

De uitspraak volgt nadat de aanklager dinsdag de strafeis tegen de Sloveen bij de beroepszaak verhoogde naar vijf wedstrijden schorsing.

Aanvankelijk werd vijf duels, waarvan één voorwaardelijk geëist. Matavz en Vitesse gingen toen niet akkoord, waarop de aanklager de eis verhoogde tot vijf onvoorwaardelijke wedstrijden. Het daaropvolgende beroep van Vitesse heeft nu dus geleid tot een uitsluiting van vier duels.

De 29-jarige Matavz ging op 20 januari in de fout tegen Denzel Dumfries. Hij gaf de verdediger van Heerenveen een elleboogstoot. Het incident ontging scheidsrechter Allard Lindhout, waardoor de Sloveen aanvankelijk vrijuit ging. Op basis van televisiebeelden werd hij alsnog aangeklaagd door de KNVB.

Door zijn schorsing mist Matavz de duels in de Eredivisie met ADO Den Haag (uit), Feyenoord (thuis), Excelsior (thuis) en VVV-Venlo (uit). Op 4 maart, wanneer Ajax op bezoek komt in Arnhem, is hij weer inzetbaar.

Boete

Op de site van Vitesse onthult tijdelijk technisch directeur Marc van Hintum dat zowel Matavz als Matt Miazga - die Dumfries bij zijn edele delen greep, maar daar niet voor werd geschorst - een boete kreeg voor zijn gedrag.

"Wij vonden én vinden de straf die Tim opgelegd heeft gekregen niet in verhouding. Dat wil niet zeggen dat wij het voorval goedkeuren, integendeel, zo bewijst de opgelegde boete. De straf strookt echter allerminst met schorsingen die opgelegd zijn na soortgelijke incidenten", aldus Van Hintum.

"Dat was de belangrijkste reden om tegen het schikkingsvoorstel in beroep te gaan; een rechtlijnige strafmaat. Wellicht hadden we de commotie grotendeels kunnen voorkomen door direct na het opleggen van de boetes dit ook te communiceren, maar wij vonden het verstandig daarmee te wachten totdat er definitief uitsluitsel werd gegeven richting Tim."

Matavz is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van Vitesse, waar hij afgelopen zomer een driejarig contract tekende. De Arnhemmers namen hem over van FC Augsburg. De spits kwam in Nederland eerder uit voor FC Groningen, FC Emmen en PSV.

Met Vitesse, waar trainer Henk Fraser na dit seizoen vertrekt, staat Matavz na 21 speelrondes zesde in de Eredivisie. De Arnhemmers strandden voor de winterstop in de groepsfase van de Europa League en blameerden zich in de KNVB-beker door te verliezen van de amateurs van Swift.

