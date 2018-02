Streppel wijt eerste verlies van 2018 aan 'dramatisch' Heerenveen

De Friezen keken vanwege een slappe eerste helft bij rust al tegen een 2-0 achterstand aan. In de tweede helft bood de ploeg van Streppel meer tegenstand, maar de winst ging naar PEC.

"We hadden het allemaal erg moeilijk de eerste helft. We waren dramatisch slecht. We wilden er een slag van maken, maar we waren de bal heel snel kwijt. Dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. We waren onherkenbaar", zei Streppel voor de camera van FOX Sports.

"In de tweede helft hebben we onze rug gerecht en er nog een wedstrijd van kunnen maken. Ik had het idee dat we hier nog met minimaal een punt weg hadden kunnen gaan, maar als je ziet hoe we de 3-1 weggaven... Dan wordt het lastig."

Heerenveen leed in het MAC³PARK stadion de eerste nederlaag van 2018, nadat tegen Vitesse (1-1), Sparta Rotterdam (2-1) en FC Twente (1-0) wel een goed resultaat werd geboekt.

Kunstgras

Volgens Streppel had het verschil tussen PEC en Heerenveen in de eerste helft ook te maken met het Zwolse kunstgras, al wilde de coach zich daar absoluut niet achter verschuilen.

"Het is een compleet ander spelletje dan op natuurgras. Ik heb heel veel spelers uit zien glijden, maar ik gebruik dat niet als excuus. We kunnen iedereen de schuld geven, maar we speelden zelf heel slap", aldus de coach.

"Dit was wel een heel belangrijke wedstrijd. We staan nu negen punten achter op Zwolle, dat is een aardig eind. We moeten spelen zoals in de eerste drie wedstrijden van 2018 en de tweede helft tegen PEC en deze eerste helft heel snel vergeten."

Wouter Marinus, Younes Namli en Mustafa Saymak scoorden voor PEC en Denzel Dumfries en Reza Ghoochannejhad deden iets terug namens Heerenveen, dat terug te vinden is op de achtste plek in de Eredivisie. Zaterdag is laagvlieger Roda JC om 20.45 uur de tegenstander in het Abe Lenstra Stadion.

