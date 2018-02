PEC Zwolle bezorgt Heerenveen eerste nederlaag van 2018

Na de winterstop wist PEC, dat een uitstekende eerste seizoenshelft achter de rug heeft, alleen van NAC Breda te winnen. Daarna werd verloren van achtereenvolgens Vitesse, AZ (beker) en PSV.

Tegen Heerenveen, dat het kalenderjaar juist was begonnen met twee overwinningen en een gelijkspel, mochten de Zwollenaren weer eens juichen. Door de zege nam PEC de vierde plaats in elk geval voor twee dagen weer over van Feyenoord.

De Zwolse goals in het Mac3Park-stadion kwamen op naam van Wouter Marinus, Younes Namli en Mustafa Saymak. Denzel Dumfries en Reza Ghoochannejhad deden nog iets terug namens de Friezen, die terug te vinden zijn op de achtste plek in de Eredivisie.

Mokhtar

PEC was voor rust de betere ploeg en halverwege de eerste helft kwam dat ook tot uiting op het scorebord. Na gemiste kansen van Namli en Youness Mokhtar, stond laatstgenoemde aan de basis van de eerste twee doelpunten.

Nadat Marinus in de 23e minuut een voorzet van Mokhtar tot goal had gepromoveerd, werd Namli op fraaie wijze weggestuurd door Mokhtar. De rechtsbuiten nam de bal knap mee en omspeelde doelman Martin Hansen, waarna het een koud kunstje was om voor de 2-0 te zorgen.

In de 69e minuut deed Heerenveen eindelijk iets terug. Dumfries liep een voorzet van Arber Zeneli binnen, maar vier minuten later zag hij zijn aansluitingstreffer alweer ongedaan gemaakt worden door Saymak.

Diezelfde Dumfries stelde Ghoochannejhad tien minuten voor tijd nog wel in staat de 3-2 te maken, maar daar bleef het bij in Zwolle.

