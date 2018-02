Jarenlange celstraf Roda JC-investeerder Korotaev omgezet in boete

Korotaev werd begin vorig jaar tot drie jaar cel veroordeeld omdat hij een ongedekte cheque ter waarde van 17,7 miljoen euro getekend zou hebben.

De rechter in Dubai heeft de straf voor de Zwitser echter fors verminderd, bevestigt zijn woordvoerder François Gonin tegenover De Limburger. "Dit toont aan dat Aleksei het gelijk aan zijn zijde heeft."

Door die uitspraak heeft Korotaev, die in een 'zakenoorlog' verwikkeld zou zijn met investeringsmaatschappij Helin International, zowel zijn Zwitserse als Russische paspoort weer terug en heeft hij de vrijheid de Verenigde Arabische Emiraten verlaten.

Korotaev blijft voorlopig wel in Dubai, omdat hij zijn naam wil zuiveren en met een beroepszaak wil afdwingen dat ook de boete van 3500 euro ongedaan wordt gemaakt.

Overname

Zodra hij niet meer over een strafblad beschikt, is Korotaev van plan zich weer in Kerkrade te melden. De investeerder wil het aandelenpakket van eigenaar Frits Schrouff overnemen.

Roda-directeur directeur Wim Collard is blij met het nieuws. "We wachten nu af en laten Aleksei zijn zaken regelen in Dubai. Hij heeft steeds gezegd dat hij met ons in zee wil gaan als alles achter de rug is."

Korotaev werd een jaar geleden groots gepresenteerd door de Limburgers. De jonge zakenman toonde zich bijzonder ambitieus, maar Roda vernam na de overeenkomst lange tijd niets van hem.

Begin mei ontdekte de club pas dat de geldschieter sinds februari al in de cel zat. Daarop schortte de nummer voorlaatst van de Eredivisie de overname op.

Live op de hoogte blijven van al het nieuws uit de Eredivisie? Download de NUsport-app

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie