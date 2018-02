Monsterscore Swansea, trefzekere Robben bekert verder met Bayern

Met Mike van der Hoorn en Luciano Narsingh als basisspelers maakte Swansea gehakt van Notts County. De teller van de Welshmen stokte bij 8-1 tegen de oudste profclub ter wereld, die uitkomt op het vierde Engelse niveau.

Tammy Abraham en Nathan Dyer scoorden beiden twee keer. Kyle Naughton, Wayne Routledge, Tom Carroll en Daniel James scoorden voor de 'Swans'. Tussendoor had Noor Husin de eer gered voor de bezoekers uit Nottingham.

Van der Hoorn moest na 78 minuten plaatsmaken. Narsingh mocht wel de hele wedstrijd meedoen van manager Carlos Carvalhal en leverde drie assists. Erwin Mulder bleef op de bank, Leroy Fer is langdurig geblesseerd en was er niet bij in het Liberty Stadium.

Van La Parra

Huddersfield Town plaatste zich ook voor de achtste finales door in de verlenging af te rekenen met Birmingham City, dat tegenwoordig in het Championship speelt.

Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 op St. Andrew's, maar in de extra tijd liepen de 'Terriers' via onder meer een goal van invaller Rajiv van La Parra uit naar 1-4. Terence Kongolo deed de hele wedstrijd mee bij Huddersfield.

Bayern

In Duitsland verzekerde Bayern zich van een plek in de halve finales van het bekertoernooi. Robben zorgde voor het fraaie slotstuk in Paderborn. Hij scoorde in de slotfase twee keer en bepaalde de eindstand zo op 0-6.

Bij rust stond al het 0-3 door doelpunten van Kingsley Coman, Robert Lewandowski en Joshua Kimmich en tien minuten na rust maakte invaller Corentin Tolisso de vierde Bayern-goal.

In de slotfase deelde ook Robben nog mee in de feestvreugde. Hij schoot de bal in de 86e minuut vanaf de rand van het zestienmetergebied fraai in de kruising en drie minuten later kon hij eenvoudig binnentikken op aangeven van Franck Ribéry.

Bayer Leverkusen voegde zich ook bij de laatste vier clubs door na verlenging met 4-2 te winnen van Werder Bremen, waar Milot Rashica mocht invallen en Aron Johannsson (ex-AZ) scoorde.

Robben viert zijn eerste goal

Besiktas

In Turkije plaatsten Ryan Babel en Jeremain Lens zich voor de halve finales van het nationale bekertoernooi. Besiktas won de return bij Genclerbirligi met 0-1, nadat de heenwedstrijd ook al in winst was omgezet (3-1).

Babel deed de hele wedstrijd mee bij de regerend landskampioen. Lens maakte in de laatste minuut plaats voor Ricardo Quaresma.

Negenklapper

In de Coupe de France, het belangrijkste Franse bekertoernooi, haalde Olympique Marseille hard uit. De topclub maakte in de achtste finales gehakt van Bourg-en-Bresse, dat uitkomt in de Ligue 2: 0-9.

Paris Saint-Germain verzekerde zich ook van een plek in de kwartfinales. Zonder Neymar werd tweedeklasser Souchaux eenvoudig opzijgezet: 1-4. Door een rode kaart voor keeper Kevin Trapp stond Dani Alves de laatste minuten onder de lat bij de miljoenenploeg.

Dani Alves als keeper bij PSG

België

KRC Genk is de eerste finalist van de Croky Cup. In de return op eigen veld werd met 1-0 gewonnen van Kortrijk. Dat bleek op basis van het doelsaldo genoeg na de 3-2 nederlaag in de heenwedstrijd.

De tegenstander van Genk in de eindstrijd komt uit de dubbele ontmoeting tussen Club Brugge en Standard Luik.