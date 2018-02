Gudde vindt dat WK 2014 'standaard' moet zijn voor Nederlands elftal

"De standaard is het WK van Brazilië in 2014", gaf Gudde te kennen bij de presentatie van Koeman en Hoogma op het hoofdkwartier van de nationale voetbalbond in Zeist.

Oranje veroverde op de mondiale eindronde van vier jaar geleden onder de toenmalige bondscoach Louis van Gaal verrassend de bronzen medaille, maar sindsdien bleven de successen achterwege.

Nederland slaagde er niet eens in om zich voor het EK 2016 en WK 2018 te plaatsen en moet het daardoor dit jaar doen met oefenwedstrijden tegen Engeland en Portugal en Nations League-duels met Frankrijk en Duitsland.

Duidelijkheid

Koeman werd tijdens de persconferentie uiteraard om een reactie gevraagd op de ambitieuze uitspraak van Gudde en deed dat op bijzonder nuchtere wijze.

"Je kunt sportief een standaard noemen, het behalen van de halve finales en de derde plek, maar ik denk dat Gudde ook bedoelt: de zaken buiten het veld, hoe het toen was. Iedereen weet wie toen de bondscoach was. Met minder kwaliteit tot een geweldige teamprestatie zien te komen."

"Dat gaat gepaard met bloed, zweet en tranen. Maar in allerlei opzichten was er toen heel veel duidelijkheid. Eén van mijn kwaliteiten is wel duidelijkheid scheppen over welke kant we op gaan en hoe we dat gaan doen."

Vertrouwen

Gudde begon zijn verhaal met de uitleg hoe hij bij de namen van Koeman en Hoogma was gekomen en noemde ze "een favoriete koppeling".

"Gepassioneerd, daadkrachtig, resultaatgericht en teamplayers. We weten dat we ze kunnen vertrouwen, dat is heel belangrijk. Ik ben blij dat ze ons hun woord hebben gegeven. Er is commitment voor de langere termijn van beiden."

Wel had Gudde naar eigen zeggen nog aan een buitenlander op één van beide posities gedacht, maar daar zag hij ook alweer redelijk snel vanaf. "Gaandeweg de rit heb ik de mening gekregen dat een Nederlander die de invloeden uit het buitenland kent de voorkeur verdient, omdat ik denk dat je dan sneller de slag kan maken."

"Ik vind ook niet dat dit team geen vernieuwing kan brengen, dit zijn mensen die gelouterd zijn, nationaal en internationaal. Die kunnen voor een nieuw elan zorgen. Het wil niet zeggen dat twee Albanezen of Russen dat beter hadden gekund."