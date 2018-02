Ajax-trainer Ten Hag mist tegen Roda JC ook geblesseerde Wöber

De 20-jarige Oostenrijker leek bij afwezigheid van de geschorste Matthijs de Ligt op een basisplaats te kunnen rekenen, maar blijkt niet fit genoeg voor het bezoek aan Kerkrade.

Afgelopen zondag tegen NAC Breda (3-1 winst) viel Wöber twintig minuten voor tijd nog in voor Lasse Schöne.

Door de absentie van De Ligt en Wöber debuteert Mitchel Bakker in de wedstrijdselectie van het eerste elftal. De linksback maakte in oktober zijn debuut in het betaalde voetbal voor Jong Ajax.

Ten Hag nam de 17-jarige zoon van oud-Ajacied Edwin Bakker, die ook als centrale verdediger inzetbaar is, in de winterstop ook al mee op trainingskamp naar Portugal.

Orejuela

Ten opzichte van de wedstrijd tegen NAC keert Luis Manuel Orejuela weer terug in de selectie. De Colombiaanse rechtsback is in de pikorde gezakt na het aantrekken van de Deen Rasmus Kristensen.

Noussair Mazraoui, die zondag debuteerde in het eerste elftal, maakt ook deel uit van de negentienkoppige groep voor de trip naar Kerkrade. Amin Younes is er ook weer bij in het Parkstad Limburg Stadion.

Roda JC-Ajax begint woensdag om 20.45 uur. Bas Nijhuis moet het duel in goede banen leiden. De Amsterdammers kijken tegen een achterstand van zeven punten op koploper PSV aan.

Live op de hoogte blijven van al het nieuws uit de Eredivisie? Download de NUsport-app

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie