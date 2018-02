Bondscoach Koeman ziet 'heel veel toekomst' bij Nederlands elftal

"Ik zie het niet als een makkelijke klus, maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik zie heel veel toekomst", zei Koeman dinsdag bij zijn presentatie op het hoofdkwartier van de KNVB in Zeist.

"Er is genoeg talent. We hebben misschien niet meer de beste spelers, maar we kunnen wel een sterk team zijn. Het is allemaal niet zo slecht als wij soms denken, maar we zullen wel bepaalde dingen anders moeten doen. Nederland hoort in de toekomst weer te gaan spelen op WK's en EK's."

De 54-jarige trainer werd dinsdag gepresenteerd door de KNVB. Hij is de opvolger van Dick Advocaat, die er niet in slaagde het Nederlands elftal naar het WK in Rusland te loodsen. Ook diens voorgangers Danny Blind en Guus Hiddink waren weinig succesvol.

Liefde en plezier

Koeman heeft al duidelijk voor ogen wat hij wil veranderen en doet daarbij ook een beroep op de instelling van de spelers die de voorbije tijd het shirt van Oranje droegen.

"Ik denk dat we anders en harder kunnen trainen. Tactisch gezien kunnen we meer doen. De liefde en het plezier die andere sporters uitstralen heb ik weleens gemist bij het Nederlands elftal. Ik heb weleens gedacht dat spelers Oranje zagen als een lekker momentje om uit te rusten van de verplichtingen bij hun clubs. Dat kan natuurlijk niet."

"Ik heb bij mijn laatste clubs altijd met spelers gesproken over hoe zij hun periodes bij het Nederlands elftal beleefden. Dan hoorde ik ook altijd wel verhalen dat er niet altijd met veel plezier bij Oranje werd gewerkt. Ik vind het wel belangrijk dat dat weer terugkeert. Het moet een eer zijn."

Programma

Koeman ziet de aankomende wedstrijden van Oranje niet met angst en beven tegemoet. Nog dit jaar wordt er tegen Engeland, Portugal (beide vriendschappelijk), Duitsland en Frankrijk (beide twee keer in het teken van de Nations League) gespeeld.

"Ik lig niet wakker van het zware programma dat we gaan krijgen dit jaar. Ik heb in mijn laatste jaren geleerd dat je ook van vooraf beter geachte ploegen kan winnen met een goed plan."

Koeman hoopt dan ook dat het pessimisme uit het land verdwijnt als er aan Oranje wordt gedacht en verwacht dat zijn ploeg dan tot mooie dingen in staat zal zijn.

"We hebben nog steeds goede spelers. Ik ben nog steeds hoopvol voor de toekomst van het Nederlandse voetbal. Laten we met z'n allen zo positief mogelijk zijn, want daarmee kunnen we het Nederlandse voetbal ook verder helpen. Dan heb ik er groot vertrouwen in dat we er over twee jaar wel bij zijn op het EK 2020."

4-3-3

Koeman vindt het 4-3-3-systeem waarvoor Oranje de afgelopen jaren bijna altijd opteerde niet heilig en gaat met zijn spelers op meerdere formaties trainen.

"Ik ben een coach die verandert in systemen. Mijn team moet meerdere systemen kunnen spelen. Met het oog op de tegenstander verander je weleens. Dat is niet verdedigend, maar dat helpt je met het inspelen op de zwaktes van een tegenstander. Mijn basissysteem is 4-3-3, maar dat wil niet zeggen dat we tegen Engeland ook 4-3-3 gaan spelen."

Koeman is nog in afwachting van wie zijn assistenten gaan worden, maar als het aan hem ligt, gaat hij samenwerken met de mensen die hij bij zijn laatste clubs ook dicht bij zich had staan.

"Het zal grotendeels een nieuwe technische staf worden. Als dat allemaal definitief is, zal dat wel naar buiten komen. Ik ga graag verder met fysiektrainer Jan Kluitenberg en Patrick Lodewijks, waarmee ik bij Southampton en Everton al heb samengewerkt."