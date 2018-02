Toussaint volgt Hoogma op bij Heracles, Fledderus technisch manager

De club uit Almelo heeft ook oud-speler Marc-Jan Fledderus toegevoegd aan het managementteam. Hij wordt technisch manager in Almelo.

Touissant is nu nog commercieel directeur van Heracles. "Het vertrek van Nico-Jan Hoogma is een groot verlies voor de club", aldus Toussaint in een eerste reactie op de site van Heracles.

"Maar voor hem een mooie kans om het Nederlandse betaald voetbal verder op de kaart te zetten. Voor mij is het algemeendirecteurschap een mooie nieuwe uitdaging."

Stabiel

Toussaint is niet van plan veel te gaan veranderen bij de huidige nummer twaalf van de Eredivisie.

"Nico-Jan en ik hebben de afgelopen acht jaar samen directie gevoerd. De invulling van het bestuur is daarbij altijd stabiel geweest en dat blijft het geval."

De 35-jarige Fledderus is erg blij met zijn nieuwe functie. "Het is snel gegaan. Na mijn voetbalcarrière kreeg ik van de club de kans om me als directieassistent verder te ontwikkelen. Nu is er het vertrouwen in mijn nieuwe rol als technisch manager."

Heracles is momenteel de nummer twaalf van de Eredivisie. Woensdag speelt de ploeg van trainer John Stegeman uit tegen laagvlieger NAC Breda.

