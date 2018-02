Koeman tekent tot en met WK 2022 als bondscoach Oranje

De voormalig trainer van onder meer Ajax, Feyenoord en PSV werd dinsdagmiddag in Zeist gepresenteerd als de opvolger van Dick Advocaat.

Nico-Jan Hoogma is aangesteld als de nieuwe directeur topvoetbal van de bond. De oud-prof komt over van Heracles Almelo, waar hij algemeen directeur was. Hoogma begint 1 maart en heeft getekend tot de zomer van 2022.

Volgens Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, zijn Koeman en Hoogma de ideale kandidaten voor de functies. "Zij passen goed in het profiel op basis van hun jarenlange ervaring. Het was niet nodig om referenties op te vragen. We weten dat we van ze op aan kunnen."

Over de verdere invulling van de technische staf van Oranje is nog niets bekend, al kon Koeman niet ontkennen dat Kees van Wonderen, keeperstrainer Patrick Lodewijks en conditietrainer Jan Kluitenberg in beeld zijn.

De KNVB is ook nog op zoek naar een directeur voetbalontwikkeling, vertelde Gudde. Voor die functie zou Aloys Wijnker de topkandidaat zijn. De voormalig hoofd jeugdopleiding van AZ is nu nog in dienst bij de Amerikaanse voetbalbond.

Uitdaging

Koeman zat zonder werk sinds hij eind oktober ontslagen werd bij Everton. De 54-jarige trainer bevestigde vorige week al dat hij in gesprek was met de KNVB.

"Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik ooit bondscoach wilde worden. Ik ben blij en vind het een absolute uitdaging om de komende jaren coach van het Nederlands elftal te zijn", aldus Koeman tijdens zijn presentatie.

Hoogma ziet zijn nieuwe baan bij de KNVB als een mooie vervolgstap in zijn loopbaan. "Ik ben Heracles ontzettend dankbaar voor de kans die mij geboden is om na mijn voetbalcarrière in te mogen stappen en mijzelf te ontwikkelen tot wie ik nu ben. Nu is er voor mij bij de bond een interessante uitdaging."

Perspectief

Hoewel Oranje zich niet plaatste voor de laatste twee eindtoernooien, ziet Koeman voldoende perspectief. "Ik vind wel dat we een aantal dingen anders moeten doen. Alles bij elkaar zie ik daar een enorme uitdaging in. Ik vind dat Nederland altijd op een eindtoernooi aanwezig hoort te zijn."

Koeman zit in maart voor de eerste keer op de bank bij het Nederlands elftal. Oranje speelt die maand oefenwedstrijden tegen Engeland (23 maart in Amsterdam) en Portugal (26 maart in het Zwitserse Genève).

Koeman, 78-voudig international, had eerder Everton, Southampton, Feyenoord, AZ, Valencia, PSV, Benfica, Ajax en Vitesse onder zijn hoede.

Hiddink

Na het WK van 2014 was Koeman al in beeld om toenmalig bondscoach Louis van Gaal op te volgen, maar de KNVB koos toen voor een constructie met Guus Hiddink en diens latere opvolger Blind.

Dat leidde tot grote onvrede bij Koeman, die botste met de toenmalig directeur Bert van Oostveen. Nu Van Oostveen weg is, zijn er voor Koeman, die in 1997 en 1998 onder Hiddink al eens assistent-bondscoach was, geen obstakels meer.

KNVB-directeur Gudde deed ruim twee maanden over de zoektocht naar een bondscoach en een directeur. Tijdens die zoektocht stelde de directeur een aantal verbeterpunten vast bij het Nederlands elftal.

"De standaard die we bij de KNVB nastreven is het WK van Brazilië in 2014. De structuur moet vooral beter bij Oranje", zei Gudde dinsdag.

De directeur vindt ook dat er organisatorische aspecten zijn die beter kunnen bij de bond. "In het rapport Winnaars van Morgen staan heel goede dingen, maar ook aspecten waar je je vraagtekens bij kunt zetten. Dat moeten we goed evalueren. Daarnaast vraag ik me af of de trainersopleiding nog zo onderscheidend is als voorheen."