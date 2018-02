PSV zonder aanvoerder Van Ginkel tegen Excelsior

"Marco is er morgen niet bij, we gaan hem oplappen en kijken of hij komend weekend inzetbaar is", zei trainer Phillip Cocu dinsdag.

Van Ginkel liep tijdens het winterse trainingskamp van PSV in de Verenigde Staten een knieblessure op. De middenvelder miste het competitieduel met Heracles Almelo (1-2 zege), speelde vervolgens negentig minuten tegen FC Twente (0-2 winst), kwam als invaller in actie in de met 2-0 verloren bekerwedstrijd tegen Feyenoord en werd afgelopen weekend tegen PEC Zwolle (4-0) na zeventig minuten gewisseld.

Met tien competitietreffers is Van Ginkel een belangrijke schakel voor PSV, dat in de Eredivisie zeven punten voorsprong op naaste belager Ajax koestert.

Rustverhouding

Doordat PSV uitgeschakeld is in de KNVB-beker en in Europa, spelen de Eindhovenaren woensdag de voorlaatste midweekse wedstrijd van het seizoen. Alleen in april staat er op een woensdagavond nog een uitwedstrijd tegen Roda JC op het programma.

"Midweekse wedstrijden mogen geen probleem zijn, je moet alleen wat beter op je rustverhouding letten", zei Cocu.

Clubrecord

PSV verbetert bij een zege op Excelsior een clubrecord. De koploper won 21 thuisduels op rij in de Eredivisie, evenveel als de recordreeks uit 1986 en 1987. De laatste keer dat de ploeg van Cocu in eigen huis niet tot winst kwam, was op 5 november 2016 tegen FC Twente (1-1).

Desondanks is de trainer op zijn hoede voor Excelsior, de huidige nummer elf van de Eredivisie. "Ik vind dat Excelsior goed presteert. Ze spelen goed georganiseerd voetbal."

Bij Excelsior keren Luigi Bruins en Jeffry Fortes terug van een schorsing. De Kralingers moeten het zes tot acht weken zonder Jordy de Wijs stellen. De van PSV gehuurde verdediger wacht een operatie aan een meniscus.

"Zijn blessure is erg vervelend", vindt Cocu. "Hij ontwikkelt zich goed en doet meer ervaring op. Ik denk dat hij een belangrijke speler is geworden voor Excelsior."

De wedstrijd tussen PSV en Exceslior begint woensdag om 18.30 uur.

