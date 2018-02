Premier League overweegt invoeren van winterstop in januari

"We praten al een paar maanden met de FA en de EFL om de drukte op de kalender te verminderen. Tegelijkertijd kijken we naar het inlassen van een pauze in de winter", aldus een verklaring van de Premier League.

De organisatie wil niet tornen aan de traditionele wedstrijden rond Kerst en Oud en Nieuw, waardoor de winterstop waarschijnlijk in januari zal zijn.

Om ruimte in het schema te maken worden mogelijk de replays in het FA Cup-toernooi afgeschaft. In plaats daarvan zullen duels die gelijk eindigen beslist worden door verlenging en eventueel penalty's.

Tv-rechten

De komende week wordt een nieuwe deal over de tv-rechten van de Premier League verwacht voor de periode van 2019 tot medio 2022. Dan wordt ook duidelijk of en wanneer de winterstop wordt ingevoerd.

Tussen 2016 en 2019 incasseerde de Premier League een recordbedrag van 5,8 miljard euro voor de uitzendrechten. De verwachting is dat de nieuwe tv-deal nog meer geld oplevert.

De Premier League is de enige topcompetitie in Europa zonder winterstop. Diverse trainers in Engeland pleitten in het verleden al voor het even stilleggen van de competitie in de winter.