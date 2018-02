Ajacied Younes weet nog niet of hij in zomer wel naar Napoli gaat

"Of ik komende zomer wél naar Napoli ga weet ik nog niet, dat kan ik je nu niet vertellen", zegt Younes tegen De Telegraaf. Aanvankelijk werd gemeld dat Younes over een halfjaar wel naar de Italiaanse club zou vertrekken.

Younes werd eind januari medisch gekeurd door Napoli, maar om persoonlijke redenen ging de overgang op het laatste moment niet door. Ook maandag wilde de linksbuiten geen duidelijkheid geven over die redenen. "Er is een aantal dingen gebeurd, maar daar wil ik niet over praten."

Ajax en Napoli hadden een akkoord over een transfersom van vijf miljoen euro. Komende zomer loopt het contract van Younes af, zodat hij transfervrij kan vertrekken.

Hij wilde niet zeggen of er een kans bestaat dat hij alsnog een nieuw contract tekent in de Johan Cruijff Arena. "Dat weet ik nog niet, maar ik kan niks uitsluiten."

Jong Ajax

Maandag speelde Younes met Jong Ajax tegen Helmond Sport (2-0). Mede dankzij de openingstreffer van de 24-jarige aanvaller pakte de belofteploeg de koppositie in de Jupiler League.

"De trainer heeft me gevraagd of ik met Jong Ajax wilde spelen, het was geen verplichting. Het leek me lekker en goed om minuten te maken", zegt Younes, die snel weer speelminuten hoopt te maken in het eerste elftal.

"Ik wil Ajax helpen om kampioen te worden. Of ik nou speel of niet speel, ik ga mijn best doen op de training om Ajax te helpen. Als ik op het veld sta, zal ik mijn best doen."