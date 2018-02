Conte zegt dat Chelsea andere trainer moet nemen als bestuur ontevreden is

Voor de ruime nederlaag tegen de stadgenoot had Conte nog om steun van de clubleiding gevraagd. De 48-jarige manager wilde dat het bestuur in een verklaring achter hem ging staan, maar dat statement bleef uit.

Na de nederlaag tegen Watford besefte Conte dat zijn positie er niet stabieler op wordt. "Ik doe mijn werk. Als dat goed genoeg is, is het oké", zei Conte tegen de BBC. "En als de club niet tevreden is, moet het bestuur een andere beslissing nemen."

Zelf is hij in ieder geval niet van plan om op te stappen. "Ik blijf hier. Ik probeer zo goed mogelijk te werken en geef alles wat ik in me heb."

Fout

Conte stuurde zijn team maandag zonder echte spits het veld in. Pedro en Eden Hazard - normaal gesproken vleugelspelers - stonden samen voorin. Pas na rust, toen Chelsea door een rode kaart van Tiemoué Bakayoko al met tien man stond, zette de manager met winteraanwinst Olivier Giroud een centrumspits in.

"We waren erg oncomfortabel. Het lukte niet om goed voetbal te spelen", stelde Conte, die de schuld daarvoor bij zichzelf zocht. "In deze situatie is het de fout van de coach. Misschien had ik voor een andere opstelling moeten kiezen."

"In de tweede helft wilden we heel graag, maar was er ook veel verwarring in het team. Dit is niet de manier waarop we moeten spelen."

Chelsea moet serieus vrezen dat het deelname aan de Champions League misloopt. Met vijftig punten uit 26 duels bezet de kampioen van vorig seizoen slechts de vierde plek. De voorsprong op nummer vijf Tottenham Hotspur bedraagt slechts één punt.

Het contract van Conte, die eerder Juventus en de Italiaanse ploeg coachte, loopt nog anderhalf jaar door. Hij is bezig aan zijn tweede seizoen op Stamford Bridge.

Maandag speelt Chelsea in de Premier League thuis tegen hekkensluiter West Bromwich Albion.

