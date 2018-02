Seedorf maakt seizoen af als trainer Deportivo La Coruña

Het wordt de derde keer dat de voormalig middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan ergens als trainer aan de slag gaat. Hij had eerder Milan en het Chinese Shenzhen onder zijn hoede.

De coach moet Deportivo zien te behoeden voor degradatie. De formatie uit Galicië staat pas achttiende, met slechts 17 punten uit 22 wedstrijden.

"Deportivo is een club met veel geschiedenis, ik denk niet dat ze het verdienen om te staan waar ze nu staan", zei Seedorf maandag bij zijn presentatie in stadion Riazor, waar hij de zondag ontslagen Cristobal Parralo opvolgt.

"De mensen met wie ik heb gesproken zijn ervan overtuigd dat er kwaliteit is. Ik ben ervan overtuigd dat deze groep de wil heeft om te werken. Ik ben dankbaar dat ik een kans krijg en dat de club gelooft in coaches van een nieuwe generatie. Zinedine Zidane is daar bij Real een goed voorbeeld van."

Champions League

Als speler won Seedorf liefst vier keer de Champions League. Dat deed hij met Ajax, Real Madrid en Milan (twee keer). Hij speelde ook nog voor Sampdoria, Internazionale en Botafogo.

De trainerscarrière van Seedorf loopt lang niet zo voorspoedig als zijn loopbaan als speler. Hij zat al ruim een jaar zonder werk, nadat hij het bij Milan in 2014 maar 22 duels volhield en zijn avontuur in China twee jaar later er al na veertien wedstrijden opzat.

Seedorf is de enige Nederlandse trainer die actief is op het hoogste niveau in een topcompetitie. Peter Bosz was tot zijn ontslag bij Borussia Dortmund de laatste overgebleven trainer op dat niveau.

