PSV moet langer wachten op geblesseerde winteraanwinst Romero

Romero was al niet helemaal fit toen hij naar Eindhoven kwam en heeft nu te maken met een terugslag.

De medische staf van PSV laat de 19-jarige Argentijn de komende weken een aangepast trainingsprogramma volgen. Wanneer Romero kan debuteren voor de koploper van de Eredivisie is nog onbekend.

PSV wist eind vorig jaar de strijd om Romero te winnen. De Brabanders betaalden Velez Sarsfield ruim 10 miljoen euro voor de aanvaller, die ook in de belangstelling stond van de Duitse clubs Borussia Dortmund en VfB Stuttgart.

Excelsior

Romero ondertekende in het Philips Stadion een contract tot de zomer van 2023. Hij zou in eerste instantie in de zomer komen, maar PSV wist hem al een half jaar eerder te halen zodat hij rustig kan wennen.

Romero maakte in 2016 voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht van Velez Sarsfield en maakte vervolgens de nodige indruk door in veertig wedstrijden negen doelpunten te maken.

PSV heeft na 21 speelrondes zeven punten voorsprong op runner-up Ajax en vervolgt de titelstrijd woensdag met een thuisduel met middenmoter Excelsior.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie