Van Dijk neemt zichzelf veroorzaakte strafschop niet kwalijk

"Ik zag Lamela komen, waarna ik mijn been terugtrok. Hij liep er tegenaan en viel om. De scheidsrechter zei dat er doorgespeeld moest worden, maar de grensrechter vond het een strafschop", omschreef Van Dijk het moment in gesprek met Liverpool Echo.

"Dat was heel teleurstellend. De scheidsrechter had al een beslissing genomen en hij stond dichterbij dan de grensrechter. Ten eerste was het al buitenspel en daarnaast zette hij gewoon zijn lichaam voor me. Het was duidelijk geen penalty."

Spurs-spits Harry Kane mocht desondanks diep in blessuretijd voor de tweede keer vanaf elf meter aanleggen en faalde dit keer niet, nadat hij dat een kleine vijf minuten daarvoor oog in oog met doelman Loris Karius wel had gedaan.

Schwalbe

Van Dijk vond de eerste strafschop ook al niet terecht en begreep niet waarom scheidsrechter Jon Moss de duik van Kane over het lichaam van Karius maximaal beloonde.

"Er was sprake van buitenspel én het was een schwalbe. Je ziet Kane duidelijk een fopduik maken en niemand praat daarover", aldus de verontwaardigde Oranje-international. "Er was discussie over buitenspel en dat was het ook. De scheidsrechter nam samen met zijn grensrechter een beslissing en voor ons was het goed dat de strafschop gestopt werd."

Van Dijk weigerde desondanks de Engelse voetbalbond FA op te roepen om een onderzoek in te stellen naar de actie van Kane en hem voor twee duels te schorsen.

"Dat is niet aan mij. Het was een schwalbe, dat is mijn mening. Maar de scheidsrechter vond het geen buitenspel en geen schwalbe, waardoor hij een strafschop besloot te geven."

Door het gelijkspel tegen de Spurs staat Liverpool derde met 51 punten uit 26 wedstrijden. Nummer vier Chelsea kan de 'Reds' maandag nog passeren bij winst in de uitwedstrijd tegen Watford. Tottenham neemt met 49 punten de vijfde plaats in.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League