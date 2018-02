Woedende Klopp hekelt arbitrage na 'onterechte' strafschoppen Spurs

Ver in blessuretijd legde arbiter Jonathan Moss de bal op de stip nadat de assistent-scheidsrechter een overtreding van Virgil van Dijk op Erik Lamela constateerde. Harry Kane benutte de penalty en bezorgde de Spurs zo nog een punt.

Volgens Klopp had die strafschop nooit gegeven mogen worden. "De lichtste aanraking in de wedstrijd zorgt voor de beslissing", liet de coach na afloop weten op de persconferentie.

"Lamela kwam op Van Dijk af, die hem afstopte. Hij zocht het contact en ging vervolgens neer", vervolgde hij. "In de 93ste minuut moet hij alleen fluiten als hij het honderd procent zeker weet."

Drie minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd kreeg Tottenham ook al een strafschop na een overtreding van Lorik Karius op Kane. De doelman van Liverpool keerde die inzet nog wel, maar volgens Klopp was ook die penalty onterecht.

Onterecht

"Beide strafschoppen waren onterecht. Bij de eerste ging er buitenspel aan vooraf. Het was duidelijk niet zijn dag", zei hij over de scheidsrechter.

Klopp moest zich na afloop flink inhouden. "Ik ben boos", foeterde hij. "Maar ik kan er zelf niets aan veranderen, dus wat moet ik zeggen? Iets om het nieuws te halen? Als ik zou zeggen wat ik denk, moet ik de grootste boete ooit in het voetbal betalen."

Hij erkent wel dat Liverpool het na rust lastig had met de Spurs. "In de tweede helft moesten we alle zeilen bijzetten. We waren af en toe wat ongelukkig, maar we zouden hebben gewonnen als de scheidsrechter niet zulke beslissingen had genomen."

Door het gelijkspel staat Liverpool derde met 51 punten uit 26 wedstrijden. Nummer vier Chelsea kan de 'Reds' maandag nog passeren bij winst in de uitwedstrijd tegen Watford. Tottenham neemt met 49 punten de vijfde plaats in.

