Fout Van Dijk kost Liverpool punten in spectaculaire topper tegen Spurs

Door het gelijkspel staat Liverpool derde met 51 punten uit 26 wedstrijden. Nummer vier Chelsea kan de 'Reds' maandag nog passeren bij winst in de uitwedstrijd tegen Watford. Tottenham neemt met 49 punten de vijfde plaats in.

Mohamed Salah opende al na drie minuten de score voor Liverpool. De Egyptenaar profiteerde van geklungel in de verdediging van de Spurs en schoof de bal beheerst in de verre hoek. Voor Salah was het al zijn twintigste competitietreffer van dit seizoen.

In het vervolg van de eerste helft ging het spel op en neer, maar dat leidde enkel tot kleine kansen. Na een uur spelen kreeg Harry Kane wel een grote kans op de gelijkmaker. De aanvaller werd bediend door Christian Eriksen, maar had zijn vizier niet op scherp staan.

Schitterende uithaal

Tien minuten voor tijd was het wel raak voor Tottenham. Victor Wanyama, die pas een minuut in het veld stond, tekende met een schitterende uithaal in de kruising voor de gelijkmaker.

Kort daarna kregen de bezoekers de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Nadat Kane in het zestienmetergebied onderuit werd gehaald door Loris Karius, ging de bal op de stip. De penalty van Kane werd echter gekeerd door Karius.

Liverpool leek er in de extra tijd toch nog drie punten uit te slepen. Salah dribbelde zich door de defensie van Tottenham en schoot de bal langs Lloris, maar het slotakkoord was toch voor de bezoekers.

Tottenham kreeg opnieuw een penalty nadat de assistent-scheidsrechter een overtreding van Van Dijk op Erik Lamela constateerde. Kane ging weer achter de bal staan en schoot nu wel raak, waardoor hij alsnog voor zijn honderdste Premier League-treffer tekende.

Van Dijk speelde de hele wedstrijd mee bij Liverpool, waar Wijnaldum halverwege de tweede helft in het veld kwam.

Crystal Palace

In de enige andere wedstrijd van zondag speelde Crystal Palace op Selhurst Park met 1-1 gelijk tegen Newcastle United. Mohamed Diamé bracht de 'Magpies' voor rust op voorsprong en Luka Millivojevic zorgde in de tweede helft uit een strafschop voor de gelijkmaker.

Timothy Fosu-Mensah en Patrick van Aanholt deden negentig minuten mee bij Crystal Palace, waar Jairo Riedewald zich tevreden moest stellen met een plek op de bank.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League