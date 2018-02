Pover Ajax boekt moeizame zege op NAC en houdt zicht op koploper PSV

NAC zorgde na zes minuten nog voor een grote verrassing door op voorsprong te komen via Thierry Ambrose. Ajax stelde met doelpunten van Donny van de Beek en David Neres voor rust al orde op zaken en Hakim Ziyech tekende in de allerlaatste minuut voor de 3-1.

Ajax-trainer Erik ten Hag maakte van de laatste minuten nog gebruik om Noussair Mazraoui te laten debuteren. De 20-jarige jeugdspeler kwam na 89 minuten het veld in voor Neres. Amin Younes zat voor het eerst in maanden weer in de Ajax-selectie, maar de Duitse vleugelspeler bleef het hele duel op de bank.

Door de nipte overwinning houdt Ajax zicht op koploper PSV. De Eindhovenaren wonnen zaterdagavond al met 4-0 van PEC Zwolle en koesteren een voorsprong van zeven punten op de nummer twee.

NAC blijft door de nederlaag steken op zestien punten, goed voor de vijftiende plek op de ranglijst.

Verrassing

De eerste ontmoeting tussen beide ploegen dit seizoen eindigde in een monsterzege voor Ajax (0-8), maar het werd al snel duidelijk dat de Amsterdammers dat kunststukje niet konden herhalen.

NAC beet direct van zich af en kreeg na vier minuten al een dot van een kans, maar het schot van Giovanni Korte werd gekeerd door André Onana. Twee minuten later was het alsnog raak. Ambrose kreeg de bal met enig fortuin voor zijn voeten en zag zijn verwoestende schot in het dak van het doel belanden.

Ajax nam vervolgens het heft in handen, maar de slordig spelende thuisploeg kwam pas na ruim twintig minuten tot de eerste grote kans. Klaas-Jan Huntelaar had de bal van dichtbij binnen moeten schieten, maar de spits stuitte op de Australische doelman Mark Birighitti. Twee minuten later was de gelijkmaker alsnog een feit via de volledig vrijstaande Van de Beek, die een voorzet van Justin Kluivert raak kopte.

NAC was veroordeeld tot tegenhouden, maar moest vijf minuten voor rust ook de tweede Amsterdamse treffer slikken. Neres worstelde zich langs meerdere NAC-verdedigers en schoot vervolgens fraai raak in de rechterhoek.

Afstandsschoten

Ajax was er in de tweede helft bij gebaat om de marge snel te vergroten, maar het was NAC dat zich met afstandsschoten de meest dreigende ploeg toonde. Onana moest ingrijpen op een poging van Ambrose, terwijl schoten van Mounir El Allouchi en Angeliño maar net over gingen.

Ajax stelde daar bar weinig tegenover. De ploeg van Ten Hag was vooral gevaarlijk via dode spelmomenten, maar tot grote kansen leidde dat niet. Pas in het laatste kwartier slaagde Ajax erin om Birighitti op de proef te stellen, maar schoten van Matthijs de Ligt, Huntelaar en Ziyech waren geen groot probleem voor de doelman.

NAC probeerde met invaller en debutant Mitchell te Vrede nog iets te forceren, maar de nipte voorsprong van Ajax werd niet meer serieus in gevaar gebracht. NAC eindigde de wedstrijd zelfs met tien man doordat Bart Meijers zijn tweede gele kaart pakte, waarna Ziyech - die na veelvuldig balverlies werd uitgefloten door een deel van het thuispubliek - uit die vrije trap de 3-1 aantekende.

