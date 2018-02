El Ahmadi vindt dat 'slap' Feyenoord zich moet schamen voor verlies bij VVV

"Het was gewoon niet best en veel te slap, ook in de duels. We kregen wel wat mogelijkheden, maar meer was het vandaag niet. Ik vind dat we ons moeten schamen voor het feit dat we hier verliezen", aldus El Ahmadi in gesprek met FOX Sports.

Feyenoord bereikte woensdag nog de halve finales van de KNVB-beker door PSV met 2-0 te verslaan, maar van dat sterke spel was in Venlo niks te zien. VVV bleef eenvoudig overeind en pakte uiteindelijk de volle buit door een benutte penalty van Clint Leemans in de 88e minuut.

Door de nederlaag is het gat met koploper PSV al opgelopen tot negentien punten, terwijl ook nummer twee Ajax ver buiten bereik is van Feyenoord, dat donderdag weer thuis in actie komt tegen FC Groningen.

"We hadden vandaag de stap naar boven kunnen maken", realiseerde ook El Ahmadi zich. "We moeten nu weer verder en ervoor zorgen dat we hier niet in blijven hangen."

Van Bronckhorst

Ook trainer Giovanni van Bronckhorst merkte dat zijn ploeg een stuk minder was dan eerder deze week tegen PSV. "We begonnen niet goed aan de wedstrijd en waren minder scherp dan woensdag", aldus de coach.

Van Bronckhorst moest zich na afloop vooral verantwoorden voor zijn wisselbeleid in de slotfase. In plaats van een extra aanvaller te brengen om een doelpunt te forceren, haalde de coach spits Nicolai Jörgensen uit het veld voor Robin van Persie.

"Ik vond dat wij niet alles open moesten zetten achterin", verklaarde Van Bronckhorst die keuze. "We hadden de wedstrijd in handen en de veldbezetting was goed. Met Robin wilden we een iets frissere spits inbrengen met andere kwaliteiten. We hebben de wedstrijd niet verloren vanwege de wissels."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie