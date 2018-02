Feyenoord lijdt op bezoek bij VVV-Venlo late nederlaag

Clint Leemans kroonde zich tot matchwinner door in de 88e minuut een strafschop te benutten.

Feyenoord bleef dankzij de nederlaag op de vierde plaats op de ranglijst steken en raakte nog verder achterop op koploper PSV, dat zelf gisteren in eigen huis tegen PEC Zwolle wel eenvoudig met 4-0 wist te winnen.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst heeft na 21 speelrondes al negentien punten minder dan de Eindhovenaren en kan titelprolongatie dus zo goed als zeker vergeten.

VVV-Venlo is als promovendus wel aan een uitstekend seizoen bezig en steeg ten koste van ADO Den Haag naar de keurige negende plek.

Blij

Feyenoord speelde een zeer stroeve wedstrijd in stadion De Koel en wist amper kansen te creëren. De bezoekers mochten zelfs blij zijn dat ze in de eerste helft al niet op achterstand kwamen.

Karim El Ahmadi schoot een voorzet van Tristan Dekker bijna in zijn eigen doel en Johnatan Opoku miste oog in oog met Brad Jones de bal volledig na een slim balletje van Vito van Crooy.

Feyenoord kon er in de eerste 45 minuten maar bijzonder weinig tegenover stellen. Alleen El Ahmadi zorgde voor een gevaarlijk moment, maar zijn afstandspoging was een prooi voor Lars Unnerstall.

Veldoverwicht

Feyenoord beet in de tweede helft eindelijk wat meer van zich af en dat leverde ook gelijk een veldoverwicht op, maar een gaatje vinden in de hechte defensie van VVV-Venlo was lange tijd een brug te ver.

Pas na een uur spelen deed Feyenoord in aanvallend opzicht echt van zich spreken. Jens Toornstra (schot met sliding op benen Unnerstall) en Nicolai Jörgensen (schot via het been van Jerold Promes in het zijnet) hadden het geluk echter niet aan hun zijde.

Feyenoord gaf naarmate het laatste fluitsignaal naderde steeds meer ruimte weg en daar had Van Crooy van moeten profiteren, maar hij schoot op aangeven van Danny Post voor zo'n beetje een leeg doel hoog over.

Toch viel de 1-0 voor VVV-Venlo alsnog. Na een overtreding van Renato Tapia op de vlak daarvoor in het veld gekomen Romeo Castelen mocht Leemans vanaf elf meter aanleggen en hij deelde Feyenoord een nieuwe tik uit.

