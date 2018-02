FC Barcelona lijdt puntenverlies, Lyon ondanks assist Memphis onderuit

FC Barcelona kwam in de 66e minuut zelfs op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Gerard Moreno, maar een treffer van Gerard Pique in de 83e minuut voorkwam de eerste competitienederlaag van dit seizoen.

FC Barcelona blijft ondanks de remise stevig aan kop in Spanje. Runner-up Atletico Madrid profiteerde zondagavond van het verlies van de koploper en bracht de achterstand terug tot negen punten.

'Los Colchoneros' versloegen in Wanda Metropolitano nummer drie Valencia met 1-0. Angel Correa maakte na een klein uur met een prachtig afstandsschot in de kruising het enige doelpunt van de wedstrijd.

Titelverdediger Real Madrid lijkt op de vierde plek al niet eens meer mee te doen om het kampioenschap. De 'Koninklijke' heeft al een achterstand van achttien punten op FC Barcelona.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Primera Division

Memphis

In Frankrijk leverde Memphis in de twaalfde minuut de assist op de openingstreffer van Mariano voor Olympique Lyon in de uitwedstrijd tegen AS Monaco. Oud-Ajacied Bertrand Traoré verdubbelde even later de marge.

Nog in de eerste helft kwam Monaco langszij via treffers van Balde Keita en Radamel Falcao. De thuisploeg speelde de gehele tweede helft met tien man vanwege een tweede gele kaart voor Keita vlak voor rust.

Desondanks sleepte Monaco er in de slotfase toch nog de overwinning uit via een treffer van Rony Lopes. Memphis werd kort daarvoor gewisseld bij Lyon, waar Kenny Tete de hele wedstrijd meedeed.

Door de nederlaag wordt Lyon op de ranglijst gepasseerd door Monaco. De ploeg van Memphis en Tete staat nu vierde, terwijil de Monegasken naar de derde plaats klimmen. Het verschil tussen beide ploegen is twee punten. Koploper Paris Saint-Germain, dat zaterdag won bij Lille (0-3), heeft twaalf punten voorsprong op Monaco.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1

Juventus

In de Serie A boekte Juventus een monsterzege in de Serie A. De titelverdediger was in eigen huis met liefst 7-0 te sterk voor Sassuolo.

Juventus stond halverwege al op een 4-0 voorsprong door doelpunten van Sami Khedira (twee keer), Alex Sandro en Miralem Pjanic.

De Turijners maakten in de tweede helft de zevenklapper compleet dankzij een loepzuivere hattrick van Gonzalo Higuain. De Argentijnse spits voerde daarmee zijn totaal aantal goals dit seizoen op naar dertien en heeft er nu nog maar één minder dan clubtopscorer Paulo Dybala.

Juventus blijft ondanks de klinkende zege tweede op een punt van Napoli, dat door een 0-2 uitzege op hekkensluiter Benevento de koppositie wist te behouden. Dries Mertens en Marek Hamsik waren trefzeker voor de ploeg uit Napels.

Strootman

Kevin Strootman won met AS Roma voor het eerst sinds 16 december weer eens een wedstrijd. De Romeinen trokken op bezoek bij laagvlieger Hellas Verona met 0-1 aan het langste eind. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel al na 45 seconden en kwam op naam van Cengiz Under.

AS Roma speelde een groot gedeelte van de tweede helft met tien man, nadat Lorenzo Pellegrini met rood van het veld was gestuurd, maar het hield in ondertal stand. De 27-jarige Strootman maakte zoals gebruikelijk dit seizoen de negentig minuten vol op het middenveld.

De ploeg van trainer Eusebio Di Francesco verloor de laatste weken de aansluiting met de top in de Serie A. De laatste zege dateerde van half december, thuis tegen Cagliari (1-0). AS Roma staat op de vijfde plaats op de ranglijst.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A