Advocaat boekt eerste zege met Sparta, Roda JC pakt punt bij AZ

Sparta maakte na 22 minuten het verschil tegen Willem II dankzij een verkeerde terugspeelbal van Giliano Wijnaldum. Fred Friday pikte op, omspeelde Mattijs Branderhorst en tekende zo voor de enige treffer van de wedstrijd.

Doelman Jannik Huth en linksback Miquel Nelom maakten hun debuut voor Sparta. Huth wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van FSV Mainz 05, terwijl Nelom in de winterse transferperiode op leenbasis overkwam van Feyenoord.

Advocaat zag zijn eerste drie duels als trainer van Sparta nog in nederlagen eindigen. Vitesse (0-1), Excelsior (2-3) en sc Heerenveen (2-1) toonden zich dit jaar al te sterk voor de geplaagde Kasteelheren, die door de zege op Willem II een einde maakten aan een reeks van acht nederlagen op rij.

Sparta komt door de winst op veertien punten, maar blijft wel laatste staan in de Eredivisie. Nummer zeventien Roda JC pakte knap een punt bij AZ en heeft nog twee punten meer, net als nummer zestien FC Twente.

AZ-Roda JC

AZ leek een eenvoudige middag te krijgen tegen Roda, want na veertien minuten genoten de Alkmaarders al een 1-0 voorsprong door een eigen doelpunt van Patrick Banggaard. De Deense verdediger tikte een voorzet van Thomas Ouwejan achter doelman Hidde Jurjus.

Roda gaf zich echter niet gewonnen en trok acht minuten later al de stand gelijk via Jorn Vancamp, die profiteerde van geklungel achterin bij AZ. De thuisploeg was echter veel sterker en kwam na 36 minuten weer op voorsprong. Fredrik Midtsjö haalde uit van afstand en zag zijn poging op schitterende wijze in het Roda-doel verdwijnen.

AZ slaagde er in de tweede helft niet in om de marge te vergroten en kreeg na 77 minuten de gelijkmaker om de oren. Tsiy William Ndenge kreeg de bal na een vrije trap met enig fortuin voor zijn voeten en verschalkte doelman Marco Bizot in de verre hoek.

Door het gelijkspel komt nummer drie AZ op 43 punten. Dat zijn er vijf minder dan Ajax, dat NAC Breda met 3-1 versloeg. Feyenoord verloor met 1-0 van VVV-Venlo en heeft zeven punten minder dan AZ.

Excelsior-Utrecht

FC Utrecht boekte eerder op zondag tegen Excelsior de vierde remise op rij. De thuisploeg pakte na 22 minuten de leiding in de wedstrijd, die werd gefloten door de in de Eredivisie debuterende Joey Kooij. Stanley Elbers kreeg de bal via Mike van Duinen voor zijn voeten en schoof van dichtbij binnen.

Utrecht herpakte zich razendsnel door drie minuten later de gelijkmaker aan te tekenen via Mark van der Maarel, die een voorzet van Zakaria Labyad op fraaie wijze binnenkopte.

In de tweede helft bleven grote kansen lange tijd uit, maar Utrecht pakte twintig minuten voor tijd alsnog de leiding. Labyad mocht op de rand van het strafschopgebied aanleggen voor een vrije trap en liet doelman Theo Zwarthoed, die zijn 250e competitieduel keepte, kansloos in de korte hoek.

Waar Excelsior in de eerste helft vrijwel direct zijn voorsprong uit handen gaf, deed Utrecht dat na rust. Hicham Faik haalde na 77 minuten verwoestend uit met zijn linkerbeen en zag zijn schot hoog in de verre hoek verdwijnen: 2-2.

Door de remise blijft Utrecht, dat op 13 december voor de laatste keer een overwinning boekte, op de zevende plek steken met 32 punten. Excelsior heeft zeven punten minder en bezet de elfde positie op de ranglijst.

