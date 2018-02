Zidane 'walgt' van onnodig en laat puntenverlies Real Madrid

"Of het me pijn doet? Nee, ik walg ervan", fulmineerde de Fransman na afloop in Valencia. "Ik ben het spuugzat dat we nooit eens een fatsoenlijke serie neer kunnen zetten."

Regerend kampioen Real gaf tot twee keer toe een voorsprong weg tegen de laagvlieger. De Italiaanse debutant Giampaolo Pazzini (33) zorgde in de 89e minuut voor de 2-2 namens Levante.

Totaal onnodig, volgens Zidane. "We hadden de wedstrijd volledig onder controle en speelden prima, maar we vergaten zelf te scoren en gingen twee keer in de fout bij de tegengoals. Dit hadden we makkelijk kunnen voorkomen."

"Dat steekt, want we wisten dat zij gevaarlijk zijn in de counter. Levante heeft vier mogelijkheden gehad en twee keer gescoord. We zijn er allemaal kapot van."

Titelstrijd

Door de nederlaag lijkt de 'Koninklijke', dat vierde staat, geen rol meer te kunnen spelen in de Spaanse titelstrijd. Het gat met koploper FC Barcelona bedraagt al achttien punten, maar Zidane weigert zich neer te leggen bij een bijrol.

"We zullen zien, maar ik blijf erbij dat het nog lang niet gespeeld is. Er zijn nog heel veel punten te verdelen en we hebben er hier maar twee laten liggen."

Over zijn eigen toekomst wilde de Fransman weinig kwijt, al erkende hij laatst nog dat hij beseft dat zijn baan op het spel staat. "Ik richt me nu alleen op de volgende wedstrijd."

Volgende week zaterdag speelt Real thuis tegen Real Sociedad. Vier dagen later treedt de titelverdediger in de achtste finales van de Champions League aan tegen Paris Saint-Germain.

