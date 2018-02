Van Ginkel: 'Stralen uit dat er weinig te halen valt in Philips Stadion'

"Na de rode kaart die ze kregen, zag je aan hun koppies wel dat het 'm vandaag niet meer zou worden. Dan sta je met een lekker gevoel op het veld. Vanaf dat moment was de wedstrijd ook eigenlijk wel gespeeld", vertelde Van Ginkel na afloop in gesprek met NUsport.

PSV speelde ruim een helft met een man meer, omdat PEC Zwolle-doelman Mickey van der Hart vlak voor rust buiten zijn eigen strafschopgebied de doorgebroken Hirving Lozano naar de grond haalde en voortijdig mocht gaan douchen van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Het zorgde ervoor dat PSV toen opeens wel gaten in de tot dan toe hechte PEC-defensie wist te vinden en dankzij doelpunten van Luuk de Jong (drie keer) en Joshua Brenet eenvoudig uit kon lopen naar 4-0.

"Daar teken je vooraf voor", aldus Van Ginkel. "In Zwolle hadden we het eerder dit seizoen ontzettend lastig. Vandaag hebben we het in de eerste helft prima gedaan. We waren af en toe wel wat slordig aan de bal. Des te lekkerder dat in de blessuretijd dan nog net even die 1-0 valt."

"Natuurlijk speelde die rode kaart wel een cruciale rol in de wedstrijd. Als je thuis met elf man tegenover tien man staat, ben je verplicht om ze in ieder geval te pakken. Dat je dan uiteindelijk vier goals maakt is heerlijk en goed voor het zelfvertrouwen."

Clubrecord

Het zegt volgens Van Ginkel voldoende dat PSV tegen PEC Zwolle alweer de 21e thuiszege op rij boekte en daarmee het clubrecord uit 1986 en 1987 evenaarde. Destijds werd onder leiding van trainer Guus Hiddink hetzelfde kunststukje neergezet.

"En aangezien we dit seizoen nog vaker thuis dan uit spelen, ziet het er goed voor ons uit. We winnen een hoop wedstrijden voor eigen publiek. Elke club weet dat het moeilijk is om hier punten te pakken. Dat heeft PEC Zwolle ook niet gedaan. Dat is een compliment waard voor het team."

"We willen deze lijn uiteraard nog zo lang mogelijk doortrekken. We stralen elke keer weer in alles uit dat hier weinig te halen valt. Dat is ook wat je wilt."

Revanche

Van Ginkel was ook blij dat PSV met de winstpartij op PEC Zwolle revanche nam voor de bekeruitschakeling van afgelopen woensdag door Feyenoord. In De Kuip werden de Eindhovenaren op basis van met name strijdlust afgetroefd, met een 2-0 nederlaag als gevolg.

"Dat speelde de laatste paar dagen wel mee. Het is nooit leuk om te verliezen en helemaal al niet in het bekertoernooi. Je wilt dan in de eerstvolgende wedstrijd laten zien dat het een incident was. Dat hebben we gedaan. En de competitie is het allerbelangrijkst, dus mooi dat het daarin gebeurt."

Van Ginkel moest tegen Feyenoord vanaf de bank beginnen en werd tegen PEC Zwolle al na zeventig minuten naar de kant gehaald. Dat allemaal omdat de 25-jarige middenvelder nog altijd af en toe wat last heeft van de knieblessure die hij onlangs tijdens een training op het trainingskamp in de Verenigde Staten opliep.

"Ik dacht in eerste instantie dat het wel meeviel, maar ik heb toch een kleine historie met die knie gehad en dan moet je extra opletten. Vandaag zeventig minuten was prima. Er komen deze week nog een paar wedstrijden aan en we hebben een aantal stevige weken achter de rug. Dan moet ik even aan mezelf denken."

