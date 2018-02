De Jong gelooft door ijzersterke thuisreeks PSV heilig in landstitel

De spits hielp zijn ploeg zaterdag met een hattrick aan een 4-0 overwinning op PEC Zwolle en daarmee alweer de 21e thuiszege op rij, een evenaring van het clubrecord uit 1987. Die sterke reeks is volgens De Jong cruciaal in de titelrace.

"We zijn op deze manier zeker op weg naar de titel. We zetten een heel goede reeks neer en hebben nog maar zes uitwedstrijden te gaan", zei de trefzekere spits voor de camera van FOX Sports.

"De druk zit erop bij Ajax en dat hopen we te blijven doen. Hopelijk kunnen we onze voorsprong zelfs uitbouwen, maar we willlen het in ieder geval vasthouden."

Door de winst op PEC, dat ruim een helft met tien man speelde vanwege een rode kaart voor keeper Mickey van der Hart vlak voor rust, is het gat met nummer twee Ajax tien punten. De Amsterdammers spelen zondag nog wel thuis tegen NAC Breda.

Kantelpunt

De Jong besefte dat PSV tegen PEC in het zadel werd geholpen door de rode kaart van Van der Hart. "Dat was het kantelpunt en toen maakten we voor rust ook nog 1-0. Het was lekker dat we in de tweede helft door konden drukken."

De 27-jarige spits, die zijn competitietotaal opschroefde naar acht treffers, gaf toe dat PSV-trainer Phillip Cocu in de rust boos was over het vertoonde spel.

"In de eerste veertig minuten kwamen we inderdaad niet tot ons beste spel en Cocu zei tegen ons dat we slordig waren en veel beter konden. Wat er verder in de kleedkamer gebeurt kan ik niet zeggen, maar Cocu kan tekeer gaan als het moet."

PSV, dat midweeks door Feyenoord werd uitgeschakeld in de kwartfinales van de KNVB-beker, speelt in de volgende speelronde van de Eredivisie opnieuw thuis. Woensdag is Excelsior om 18.30 uur de tegenstander in het Philips Stadion.

