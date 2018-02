De Jong helpt PSV met hattrick tegen PEC aan evenaring clubrecord

De Jong nam de eerste drie doelpunten voor zijn rekening en Joshua Brenet verzorgde het slotakkoord.

PSV boekte alweer de 21e thuisoverwinning in de Eredivisie op rij en herhaalde zodoende het kunststukje uit 1986 en 1987.

De ploeg van trainer Phillip Cocu stond op het moment van de 1-0 al met een man meer op het veld na een rode kaart vlak voor rust van doelman Mickey van der Hart.

PSV vergrootte door de ruime zege de voorsprong op naaste achtervolger Ajax tot tien punten, maar de Amsterdammers nemen het zondag nog voor eigen publiek op tegen NAC Breda.

PEC Zwolle bleef op de vijfde plaats steken en zag de concurrentie in de strijd om een ticket voor de play-offs om Europees voetbal (Vitesse en sc Heerenveen wonnen wel) goede zaken doen.

Gehavend

Met Marco van Ginkel en Steven Bergwijn ten koste van Mauro Junior en Gaston Pereiro terug in het basisteam begon PSV nog wel zeer stroef aan het duel met het zwaar gehavende PEC, dat de sterkhouders Diederik Boer (geschorst), Bram van Polen, Mustafa Saymak en Ryan Thomas (allen geblesseerd) moest missen.

De thuisequipe wist pas voor het eerst in de veertigste minuut een serieus gaatje in de hechte defensie van de bezoekers te vinden. Na een sublieme steekpass van Van Ginkel legde Bergwijn de bal perfect breed op De Jong, maar de spits slaagde er niet in Van der Hart door de benen te passeren.

PSV werd twee minuten later echter door diezelfde Van der Hart in het zadel geholpen. De vervanger van Boer legde buiten zijn eigen strafschopgebied op knullige wijze de doorgebroken Hirving Lozano neer en mocht voortijdig gaan douchen van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

PEC-trainer John van 't Schip haalde uitgerekend Terell Ondaan, die pas twaalf minuten binnen de lijnen stond als invaller van de geblesseerd geraakte Rick Dekker, naar de kant en liet zijn elftal nog meer dan al het geval was een verdedigende speelwijze hanteren.

Hauptmeijer

Die tactiek hield niet lang stand, want in de blessuretijd van de eerste helft maakte De Jong zijn eerdere misser goed. Bij een afgemeten hoekschop van Lozano torende hij boven zijn directe tegenstander Nicolas Freire uit en verschalkte de niet geheel vrijuitgaande derde keeper van PEC Mike Hauptmeijer met het hoofd: 1-0.

Het zorgde ervoor dat PSV na rust de touwtjes stevig in handen had en het was dan ook wachten op de 2-0. Brenet (verkeerde timing), Bergwijn (voorzet op de lat) en tot twee keer toe De Jong (schot gekraakt en poging op de benen van Hauptmeijer) waren daar in het eerste kwartier al dichtbij, maar het net vinden was een brug te ver.

Toch viel de 2-0 alsnog redelijk snel en wel in de 65e minuut door opnieuw De Jong. De in de winterstop door het Mexicaanse Club America begeerde aanvalsleider mocht daar Lozano dankbaar voor zijn, want die ging oog in oog met Hauptmeijer niet voor eigen succes en gaf de bal in de loop mee aan zijn ploeggenoot.

Het verzet van PEC was daarmee definitief gebroken en meer tegengoals konden dan ook niet uitblijven. In de laatste twintig minuten voltooide De Jong met een intikker zijn hattrick en ook Brenet mocht nog een feestje vieren door een mooie individuele actie succesvol af te ronden in de verre hoek.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie